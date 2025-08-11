القسام تعلن قنص جنديين للاحتلال شرقي غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام اليوم الاثنين في 3 بيانات قصف موقعين عسكريين إسرائيليين وقنص جنديين للاحتلال بقطاع غزة، في إطار ردودها على حرب الإبادة الجماعية التي تواصل تل أبيب ارتكابها منذ نحو 22 شهرا.

وقالت الكتائب وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها مساء اليوم إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول القسامية شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام استهداف موقعي "قيادة وسيطرة" للجيش الإسرائيلي بمدينة غزة وجنوبي القطاع.

وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها قصفوا "موقع قيادة وسيطرة للعدو على تلّة الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".

وفي بيان ثان، أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا "موقع قيادة وسيطرة ثان للعدو على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح جنوب القطاع بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

ورغم التوغل الإسرائيلي في مساحات واسعة من غزة فإن الاحتلال لم يفلح حتى اليوم في إيقاف العمليات التي تقوم بها المقاومة ضد قواته ونقاطه العسكرية داخل القطاع وكذلك القصف الصاروخي الذي يستهدف مدنا وبلدات إسرائيلية بين الفينة والأخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 قتيلا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.