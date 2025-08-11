8 شهداء من عائلة واحدة بغزة وإصابة جندي إسرائيلي شمال القطاع

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون -اليوم الاثنين- في غارات إسرائيلية على غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بنيران قناص شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عائلة مكونة من 8 أفراد (أب وأم و6 من أطفالهم) في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال خيمة نازحين في شارع اللبابيدي في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف على منزل في المخيم الغربي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة إنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 شهداء، بينهم طفل، إضافة إلى 26 إصابة، جراء استهداف المجوعين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

واستشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات بمنطقة الشاكوش شمال غربي رفح.

وشيع الفلسطينيون في قطاع غزة 6 صحفيين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي، بينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بعد استهداف مباشر لخيمتهم ليلة أمس في محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

إصابة جندي إسرائيلي

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، إصابة أحد جنوده بنيران قناص شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الجندي كان يخدم في اللواء المدرع 401، وتم إجلاؤه لتلقي العلاج.

ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة قُتل 898 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6190، وفق معطيات الجيش المعلنة على موقعه الإلكتروني.

ومع رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية والمادية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.