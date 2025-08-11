دوجاريك: إسرائيل تقتل الصحفيين لمنعهم من نقل ما يحدث بغزة

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانة أنطونيو غوتيريش اغتيال صحفيي قناة الجزيرة في غزة، وقال إنه جزء من محاولات إسرائيل منع نقل ما يجري في القطاع للعالم.

وقال -في مقابلة مع الجزيرة- إن هذه العملية هي جزء من سلسلة عمليات طويلة استهدفت قتل الصحفيين الذين يحاولون نقل ما يحدث في القطاع، لافتا إلى أن هذا النزاع "هو الأكثر دموية في العصر الحديث بالنسبة للصحفيين".

واتهم دوجاريك إسرائيل باستهداف الصحفيين لمنعهم من نقل ما يجري في القطاع، وقال إنها رفضت دخول الصحفيين الأجانب إلا تحت إشراف قواتها.

وقال إن على إسرائىل توفير الحماية للصحفيين المحليين، والسماح بدخول الصحفيين الدوليين، مشيرا إلى إدانة غوتيريش الواضحة لعمليات القتل التي تعرض لها الصحفيون.

ورغم تأكيده على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي يشهدها قطاع غزة، فإن دوجاريك قال إن العدلة والمحاسبة "تتطلبان وقتا طويلا حيث لا توجد ضمانات في هذا العالم الذي نعيش فيه".

لكن دوجاريك أكد في الوقت نفسه أن المحاسبة قادمة لا محالة لأن هناك بنية تحتية ولجانا أممية تعمل على جمع المعلومات من أجل محاسبة المسؤولين عن كل الجرائم.