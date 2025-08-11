دعوات بإندونيسيا لحشد المواقف ضد إسرائيل

دعت مجموعة من المؤثرين والفنانين والكتاب والمثقفين في إندونيسيا إلى ممارسة الضغوط الدبلوماسية لرفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات في ضوء ما يواجهه القطاع من مجاعة متفاقمة بسبب حصار إسرائيل التي تشن حرب إبادة منذ نحو عامين.

وحثت المجموعة في بيان الدول المجاورة ولا سيما مصر وغيرها على إنهاء الحصار المفروض على غزة وضمان التدفق الحر وغير المقيد للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الضروريات.

وطالب بيان المجموعة الدول بالإدانة العلنية والواضحة لاستخدام التجويع كسلاح حرب وعقاب جماعي ضد المدنيين، وتسليط الضوء على هذه الجريمة في كل المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.

ودعا البيان أيضا إلى قيادة حملة دولية منسقة لمحاسبة إسرائيل كقوة احتلال، من خلال الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية والهيئات القانونية والدبلوماسية الأخرى ذات الصلة.

وجاء في البيان أيضا دعوة إلى حكومة جاكرتا لممارسة الضغوط الدبلوماسية المباشرة على الولايات المتحدة وجميع الدول الموردة للأسلحة لإسرائيل لوقف دعمها العسكري لها على الفور.

وطالبت وزارة الخارجية الإندونيسية بأن تصعد من خطابها وتستخدم جميع المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية والدعوة إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار.

وفي الوقت ذاته دعت مجموعة المؤثرين والفنانين الحكومة الإندونيسية للانضمام إلى مجموعة لاهاي الذي شُكِّل للمطالبة بمحاسبة إسرائيل، والإعلان بوضوح عن التزامها بإنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وطالب البيان بحشد الموقف بين أعضاء دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل: قطع جميع العلاقات مع دولة الاحتلال، وإغلاق سفاراتها، وطرد سفرائها، ووقف كل أشكال التطبيع، وعزل نظام الفصل العنصري كخطوة أولى مهمة لوقف جرائمه.