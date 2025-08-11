الجزيرة نت تؤبن طاقم الجزيرة بغزة

نظمت غرفة الأخبار في الجزيرة نت، وقفة تنديدا باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم الجزيرة في غزة، وهم المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وتعهد الزملاء المشاركون المضي في نقل الحقيقة بثبات وشجاعة على الدرب ذاته مؤكدين، أن الصحافة ليست جريمة ونطالب بمحاسبة القتلة وفضح حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بكل مهنية.

وقال عثمان كباشي رئيس التحرير المناوب في غرفة أخبار الجزيرة نت، "كنا نردد دائما أن الصحافة ليست جريمة وأن حامل الرسالة لا يقتل ولا يعذب ولا تنتهك حقوقه" مضيفا "اليوم أصبحنا على واقع مخالف لكل تلك المقولات باغتيال إسرائيل أنس الشريف رفقة مجموعة من فريق تغطية الجزيرة في غزة" مضيفا أن "إسرائيل تغتال الحقيقة".

بدوره قال الزميل حبيب أبو محفوظ مراسل الجزيرة نت في عمان، إن عملية الاغتيال والاستهداف الجبانة والمتعمدة من الجيش الإسرائيلي "لم تكن مفاجأة" مضيفا "أن الاحتلال عندما يستهدف الصحفيين داخل قطاع غزة فإن ذلك مقدمة لمجازر سيرتكبها لأن هدفه إيقاف الصوت الذي ينقل هذه المعاناة وهذه المجازر".

وأكد الزميل علي صبري رئيس التخطيط في غرفة الأخبار، "أن غزة كانت على الدوام منطقة خطرة على العمل الصحفي"، مضيفا "أصبحت، بعد طوفان الأقصى، الأخطر في العالم بدليل ارتقاء مئات الشهداء من الصحفيين"، مؤكدا أن الاحتلال يخشى الكلمة ويخشى الصورة التي تفضح جرائمه.

بدورها الزميلة عبير الموسى الصحفية في غزة الأخبار عاهدت الشهداء بالمضي على طريقهم في إيصال الرسالة ونقل الحقيقة، وأضافت أن اغتيال إسرائيل للصحفيين في غزة "محاولة يائسة لطمس الحقيقة وغدا سيولد ألف أنس الشريف ومحمد قريقع وغيرهم من الصحفيين".

وقال محمد العلي المحرر في الجزيرة نت، "ما حدث أمر متوقع من طرف دولة محتلة تسعى إلى تجويع وإبادة الشعب الفلسطيني"، وأضاف "نحن، صحفيين مهنيين، نقوم بواجبنا ونتصدى لهذه المهمة التي استمر عليها الزميلان أنس الشريف ومحمد قريقع ورفاقهما لآخر لحظة".

بدوره قال عبد الصمد درويش الصحفي في الجزيرة نت، إن هذه الحادثة "لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن السياق الإجرامي المتواصل في غزة وفلسطين ككل"، وأضاف سبق الشهيدين الشريف وقريقع ثلة من الصحفيين، يصل عددهم من شبكة الجزيرة 11 صحفيا، بينما يصل عدد الصحفيين الإجمالي الذين استشهدوا في القطاع 238 بنيران الاحتلال.

وأكدت خولة فرج الله المشرفة في قسم الملتيميديا، أن الزملاء الشهداء في غزة أدوا الأمانة لآخر نفس بكل ثبات ومهنية وجرأة. وأكدت المضي على طريقهم في نقل أخبار الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة.