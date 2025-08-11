آخرهم الشريف وقريقع.. إسرائيل تغتال 11 من كادر الجزيرة في غزة خلال الحرب

اغتالت إسرائيل عبر استهدافات مباشرة 11 من كادر الجزيرة في قطاع غزة، الذي واصل تغطيته للمجازر الإسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع قبل 22 شهرا، وسط مساع إسرائيلية حثيثة لفرض حصار إعلامي، للتعمية على مجريات الإبادة الجماعية في القطاع.

إسرائيل تقتل صحفيا كل 3 أيام تقريبا

وارتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 238 صحفيا، قضى كثير منهم أثناء قيامهم بنقل الأحداث في القطاع على مدى 675 يوما، في حين استشهد بعضهم جراء قصف إسرائيلي مباشر لمنازلهم، لتبلغ حصيلة الصحفيين الشهداء أرقاما غير مسبوقة في أي حرب أو صراع في التاريخ الحديث. وتاليا نبذة مكثفة عن "شهداء الجزيرة" خلال حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

أنس الشريف

استشهد مراسل الجزيرة أنس الشريف (29 عاما)، جراء عملية اغتيال مباشرة، أثناء وجوده في خيمة الصحفيين الخاصة بكادر الشبكة بالقرب من مستشفى الشفاء، مساء يوم الأحد العاشر من أغسطس/آب 2025، بعد موجة تحريض وتهديد وتشويه إسرائيلية مكثفة للشريف، لثنيه عن مواصلة تغطيته الاستثنائية للمآسي الإنسانية في مخيم جباليا ومدينة غزة.

محمد قريقع

واستشهد محمد قريقع (31 عاما) بعد دقائق من بث رسالته المباشرة على نشرة الحصاد مساء يوم الأحد العاشر من أغسطس/آب 2025، في الخيمة ذاتها التي قضى فيها أنس الشريف، وعدد من زملائهما. واتسم قريقع، الذي جاء خلفا للصحفي الشهيد إسماعيل الغول قبل نحو عام، بدماثته وفصاحته وثقافته الواسعة وإحاطته بالتفاصيل، ومواكبته الحثيثة لمجريات الأحداث الميدانية والإنسانية في مدينة غزة.

إبراهيم ظاهر

وفي جريمة استهداف الخيمة ذاتها (10 أغسطس/آب 2025)، استشهد إبراهيم ظاهر (25 عاما)، مصور الجزيرة الذي التحق بها خلال الحرب، ورافق الشهيد أنس الشريف بمعظم تغطياته في شمال القطاع.

مؤمن عليوة

واستشهد مؤمن عليوة، مصور الجزيرة في مدينة غزة، ضمن ثلة الصحفيين الشهداء في استهداف خيمة صحفيي الجزيرة ومصوريها (10 أغسطس/آب 2025)، ورافق الشهيد محمد قريقع في جميع تغطياته.

محمد نوفل

لم يمض على استشهاد والدته جراء قصف على منزلهما 40 يوما حتى التحق بها محمد نوفل (28 عاما) ضمن الاستهداف الإسرائيلي لخيمة الصحفيين الخاصة بالجزيرة قرب مستشفى الشفاء في العاشر من أغسطس/آب 2025.

حسام شبات

استشهد مراسل قناة الجزيرة مباشر حسام شبات (23 عاما) إثر استهداف مباشر بطائرة مُسيّرة إسرائيلية أثناء وجوده بسيارته بجباليا شمالي القطاع في 24 مارس/آذار 2025.

أحمد اللوح

وفي قصف إسرائيلي استهدف موقع الدفاع المدني أثناء تغطيته مهمة إنسانية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح (39 عاما) بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.

إسماعيل الغول

واغتال الاحتلال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول (27 عاما) أثناء تغطيته تجمعا للأهالي أمام منزل الشهيد إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، بتاريخ 31 يوليو/تموز 2024.

إبراهيم الريفي

واستشهد مصور الجزيرة إبراهيم الريفي (27 عاما) في الاستهداف ذاته لإسماعيل الغول، أمام منزل الشهيد هنية المدمر.

حمزة وائل الدحدوح

واستشهد حمزة وائل الدحدوح (28 عاما) وكان برفقته الصحفي الشهيد مصطفى ثريا جراء استهداف مباشر لسيارته بصاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة، أثناء عمله ضمن طاقم الجزيرة، غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، في السابع من يناير/كانون الثاني 2024.

سامر أبو دقة

وكان أول الشهداء من طاقم الجزيرة، مصورها سامر أبو دقة (45 عاما)، والذي استشهد في 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد أن ظل ينزف لنحو 6 ساعات، دون أن تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه، خلال تغطيته إلى جانب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي على مدرسة فرحانة، في خان يونس جنوبي القطاع.

وحمّلت شبكة الجزيرة الإعلامية -في بيان- جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها، كما نددت بشدة الجرائم البشعة والمحاولات المستمرة من السلطات الإسرائيلية لإسكات صوت الحقيقة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية كافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة، ووضع حد للاستهداف المتعمد للصحفيين.

وأكدت الشبكة في بيانها الأخير على أن الإفلات من العقاب وعدم محاسبة القتلة هو ما يؤمّن لإسرائيل تماديها ويشجعها على مزيد من البطش بحق شهود الحقيقة.

وكانت الشبكة قد طالبت قبل أيام ضمن رسالة مشتركة لعدد من المنظمات الداعمة لحرية الصحافة، والمؤسسات الإعلامية، بوقف ما تقوم به إسرائيل من تجويع قسري واستهداف متعمد للصحفيين في غزة.

كما طالبت بإتاحة دخول ممثلي الصحافة الأجنبية إلى غزة، والسماح للصحفيين الأجانب بالعمل بحرية واستقلالية، وإجراء تحقيق مستقل يفضي إلى مقاضاة المسؤولين عن الجرائم بحق الصحفيين وفقا للقانون الدولي.