أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول 2025 خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

غير أن الاعتراف الأسترالي مشروط، ويعتمد على التزامات واضحة من السلطة الفلسطينية، تشمل استبعاد حركة حماس من أي دور في الحكم، وخطوات حقيقية نحو نزع سلاح المقاومة، وإجراء انتخابات ديمقراطية، والاعتراف بإسرائيل.

وأكد ألبانيزي أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم الحلّ القائم على الدولتين، باعتباره "أفضل أمل لإنهاء الصراع، والمعاناة والجوع في غزة".

كما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة– خلال لقاء رسمي بأن "الحل سياسي، وليس عسكريا".

وجاء الإعلان عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأسترالي، أعقب سلسلة محادثات أجراها ألبانيزي مع قادة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ونيوزيلندا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى إبلاغ وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ لنظيرها الأميركي ماركو روبيو بالأمر مسبقا.

ومنذ يوليو/تموز 2025، شاركت أستراليا في "نداء نيويورك" المشترك مع 15 دولة داعمة للخطوة نحو الاعتراف الرسمي بفلسطين في الجمعية العامة.