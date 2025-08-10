أخبار

وكالة تسنيم: إرهابيون حاولوا اقتحام مركز شرطة سراوان جنوب شرق إيران

10/8/2025-|آخر تحديث: 07:22 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان