10 نصائح للصحفيين المستقلين من أجل تعامل مرن مع غرف الأخبار

نشر موقع "جورناليزم يو كي" البريطاني، المتخصص بمواكبة تطورات مهنة الصحافة، عددا من النصائح للصحفيين المستقلين الذين يعملون بالقطعة، ويعانون أحيانا من تجاهل غرف الأخبار لرسائلهم، الأمر الذي يدفع بعض هؤلاء الصحفيين إلى الملل والاستسلام.

وجمعت الكاتبتان ليلي كانتر وإيما ويلكينسون، جملة من الخطوات العملية لضمان حصول الصحفيين المستقلين على الإجابات التي يحتاجونها في عملهم، في حال التعرض لما وصفتاه بـ"التجاهل المهني".

وبيّن التقرير أن "التجاهل" أمر شائع للغاية، ويواجهه جميع العاملين المستقلين في مرحلة ما من عملية التكليف، سواء قبل أو أثناء أو بعد تقديم أعمالهم.

ولفتت الكاتبتان إلى أن "التجاهل" لا يحدث لأن المسؤول في غرفة الأخبار يتصرف بوقاحة، بل ببساطة لأنه مشغول للغاية ولا يتابع رسائل البريد الإلكتروني، مضيفتين "ربما يكون قد دوّن ملاحظة في ذهنه للبحث عن إجابة لسؤالك، ثم نسي الأمر تماما، أو ربما لم يرَ رسالتك على الإطلاق".

وأوصت الكاتبتان الصحفيين المستقلين بألا يأخذوا الأمر على محمل شخصي، وأن يتصرفوا بمهنية، ويتبعوا الخطوات العملية لتجاوز هذه المشكلة.

1- بريد المحررين متخم بالرسائل

وبيّن التقرير أن أول شيء ينبغي استحضاره، هو أن المسؤولين في غرف الأخبار يتلقون الكثير من رسائل البريد الإلكتروني، مستشهدا بحديث لمحررة بإحدى الصحف المحلية البريطانية، حين قالت إنها تتلقى حوالي ألفي رسالة في اليوم.

لذلك -يتابع التقرير- ليس من المستغرب أن تفوت رسائل الصحفيين المستقلين، حتى من الأشخاص الذين يعملون معهم بانتظام، فمن المحتمل أن الشخص المعني لم ير رسالتك الإلكترونية، أو لم تتح له الفرصة للرد، أو أنه ينتظر اتخاذ قرار من جهته، أو قد يكون في انتظار نتائج مؤتمر صحفي.

2- اجعل الأمر سهلا

ويوصي التقرير الصحفيين المستقلين بتسهيل الأمر على المسؤول في غرفة الأخبار، حتى يسرع في الرد، عبر كتابة رسائل بريدية تتطلب جهدا ضئيلا للرد عليها، من خلال وضع عنوان للبريد الإلكتروني مثل "استفسار سريع حول عدد الكلمات"، وجعل محتواه موجزا ومباشرا.

ليس من المستغرب أن تُفوّت رسائل الصحفيين المستقلين، حتى من الأشخاص الذين يعملون معهم بانتظام، فمن المحتمل أن الشخص المعني لم ير رسالتك الإلكترونية، أو لم تتح له الفرصة للرد، أو أنه ينتظر اتخاذ قرار من جهته، أو قد يكون في انتظار نتائج مؤتمر صحفي. بواسطة جورناليزم يو كي

ونقل نصيحة عن الكاتبة المستقلة جيل فوستر "اكتب كل شيء في سطر الموضوع: استفسار سريع وعاجل حول القصة التي تريدها".

إعلان

ونصح التقرير بتقديم حلول، عبر ذكر 3 خيارات مختلفة، ومطالبة المحرر باختيار واحد منها، معلقا "هذا يعني أنه يمكنه الرد بسرعة ببضع كلمات مثل، يمكن الخيار ب".

3- حدد موعدا نهائيا

وتنصح الكاتبتان الصحفيين المستقلين بخلق شعور بالاستعجال، عبر الضغط الزمني، حيث سيعمل المعنيون بشكل أفضل مع المواعيد النهائية.

فإذا كنت بحاجة إلى رد في غضون فترة زمنية معينة، فأوضح ذلك، واستخدم مرة أخرى عنوان البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، "نحتاج إلى قرار بشأن دراسة الحالة بحلول الساعة الواحدة ظهرا، اليوم".

4- كن مثابرا ولا تستسلم بعد البريد الإلكتروني الأول

وتنقل الكاتبتان عن محررين أنهم لا يمانعون في أن يتم متابعتهم مرارا وتكرارا إذا كانوا قد كلفوا شخصا ما، أو إذا كان هذا الشخص يعمل معهم بشكل منتظم. وأضافتا أن "المثابرة فعالة حقا، ولكن استخدم الحس السليم، لا تغرق المحرر بنفس السؤال عدة مرات في اليوم".

5- اكتشف التوقيت الأنسب للرسائل

وتقول كانتر وويلكينسون، إن المسؤولين في غرف الأخبار يعملون جميعا بطرق مختلفة اعتمادا على عاداتهم الخاصة ودورة الأخبار في مؤسساتهم، لذلك "جرب أياما أو أوقاتا مختلفة خلال الأسبوع حتى تجد الوقت المناسب".

وتنصح الصحفية المستقلة هانا فيرن "أرسل رسالة متابعة في حوالي الساعة 7 صباحا قبل أن يصبح صندوق البريد الوارد للمحرر فوضى عارمة".

6- حافظ على الأدب

ويشدد التقرير، على أهمية تحقيق التوازن بين متابعة المحرر للحصول على رد وعدم الوقاحة، مبينا ضرورة الحفاظ على حوار محترم ومهني، إذ قد يساعدك الاعتراف بأن مسؤولي غرف الأخبار أشخاص مشغولون للغاية، عبر ذكر جملة مثل "أقدر أنك مشغول جدا، لكن هل يمكنك إخباري عن …. اليوم حتى أتمكن من القيام بـ …..".

7- اتصل

إذا كان الموعد النهائي قريبا، أو لم يتم الرد على عدة رسائل بريدية، فقد يكون الاتصال بمسؤول غرفة الأخبار حلا سريعا، وفق التقرير.

"اعتمادا على مدى معرفتي بمسؤول غرفة الأخبار، أرسل له رسالة نصية مسبقا، أو أتصل به سريعا إذا كان لدي سؤال عاجل قبل الموعد النهائي". بواسطة صحفية مستقلة

ورغم أن بعض مسؤولي غرفة الأخبار قد لا يردون على هواتفهم الخاصة بالعمل، فإن الأمر يستحق المحاولة إذا تمكنت من الحصول على أرقام هواتفهم.

وتقول الصحفية المستقلة إيما شيبارد "اعتمادا على مدى معرفتي بمسؤول غرفة الأخبار، أرسل له رسالة نصية مسبقا، أو أتصل به سريعا إذا كان لديّ سؤال عاجل قبل الموعد النهائي".

8- اتصل بزميل

جرب شخصا آخر -يتابع التقرير- ويفضل أن يكون شخصا تعرفه أو أقل انشغالا من حيث الوقت، إذ يمكن أن يكون نائب المحرر أو مساعده شخصا جيدا لتوجيهه للحصول على رد.

وإذا كنت تريد المال، فابحث عن المسؤول عن المستحقات في فريق المحاسبة واتصل به، مع إرسال نسخة إلى المحرر.

9- لا تأخذ الأمر على محمل شخصي

ويواصل التقرير نصائحه للصحفيين المستقلين "عندما تبدأ العمل الحر، قد يكون من المحبط للغاية أن تكون قد طورت علاقة مع محرر أو تلقيت أول عمولة منه ثم فجأة يتوقف عن الرد على رسائلك، ولكن من المهم للغاية أن تفهم أن هذا أمر طبيعي تماما".

وتقول الصحفية المستقلة إيما شيبارد "من واقع خبرتي، من الشائع جدا ألا تتلقى ردا فوريا بعد تقديم المادة، سيقومون بالرد عندما يريدون إجراء أي تغييرات".

10- ماذا بعد ذلك؟

وتختتم الكاتبتان تقريرهما بالتأكيد على أن الأمر كله يتعلق بفهم الضغوط التي قد يتعرض لها مسؤولو غرف الأخبار، وتسهيل مساعدتهم للصحفيين المستقلين، وعقبتا "إذا استنفدت هذه النصائح وقررت الانسحاب، فهذا حقك أيضا، وربما يكون قرارا حكيما".