سباق تعزيز المواقف بين كييف وموسكو قبل قمة بوتين وترامب

تخوض كل من روسيا وأوكرانيا سباقا لتعزيز موقفيهما قبل قمة ألاسكا يوم الجمعة المقبل التي تجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، الذي تسعى واشنطن لجمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط مناشدات أوروبية بمشاركته في المفاوضات.

ولليوم الثالث على التوالي، أجرى الرئيسان الأوكراني والروسي اتصالات هاتفية مع حلفائهما وشركائهما اليوم الأحد، قبل أيام من القمة المرتقبة بين بوتين وترامب الجمعة في ولاية ألاسكا الأميركية.

وتحدث زيلينسكي هاتفيا مع 13 زعيما أجنبيا خلال الأيام الثلاثة الماضية، من بينهم داعموه الأوروبيون الرئيسيون، المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. كما اتصل باثنين من شركاء روسيا التقليديين، هما رئيسا كازاخستان وأذربيجان.

وقال زيلينسكي، على تليغرام بعد اتصاله بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، إن "من المهم أن تُجبر الجهود المشتركة للعالم أجمع روسيا في النهاية على إنهاء عدوانها".

من جانبه، تحدث بوتين مع 9 رؤساء دول أجنبية منذ يوم الجمعة الماضي، من بينهم الشركاء الأكثر قربا، الصيني شي جين بينغ والهندي ناريندرا مودي والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

كما اتصل برؤساء عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق التي تربطها علاقات جيدة بموسكو، أي بيلاروسيا وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.

وبينما تتواصل اتصالات كل طرف بحلفائه، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن بلاده تعمل على تحديد موعد لإجراء محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز اليوم الأحد، أنه لا يعتقد بأنه سيكون من المثمر أن يجلس بوتين مع زيلينسكي قبل اللقاء مع ترامب.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في البيت الأبيض رفض ذكر اسمه قوله "إن ترامب لا يزال منفتحًا على عقد قمة ثلاثية مع الزعيمين الروسي والأوكراني، لكنه سيعقد في الوقت الحالي اجتماعا ثنائيا بناءً على طلب بوتين".

من جهته، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن زيلينسكي سيشارك في قمة ترامب وبوتين الجمعة المقبل.

وقال ميرتس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الألماني، "نأمل ونعتقد أن الرئيس زيلينسكي سيشارك في هذا اللقاء".

وأوضح ميرتس أن برلين "تعمل على نحو وثيق مع واشنطن للسعي إلى ضمان مشاركة زيلينسكي في المحادثات، ولا يمكننا القبول بأن تُناقش أو تُقرر مسائل إقليمية بين روسيا والولايات المتحدة على حساب الأوروبيين والأوكرانيين وأفترض أن الحكومة الأميركية ترى الأمور على النحو نفسه".

يذكر أن بوتين، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات وممسك بالسلطة في روسيا منذ أكثر من 25 عاما، استبعد إجراء محادثات مع زيلينسكي في هذه المرحلة. ويشدّد على أن غزو أوكرانيا كان ضروريا لحماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا وكذلك لأمن روسيا.

مخاوف أوروبية

وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم "إن أي اتفاق بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنها ستعقد اجتماعا لوزراء الخارجية الأوروبيين غدا الاثنين لمناقشة الخطوات التالية.

وقالت كالاس "الولايات المتحدة لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية. وأي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأن الأمر يتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها".

وأضافت "بينما نعمل من أجل سلام مستدام وعادل، فإن القانون الدولي واضح، وجميع الأراضي المحتلة مؤقتا تابعة لأوكرانيا ويجب ألا يوفر الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوروبا".

وأثار الإعلان عن قمة ترامب-بوتين التي يغيب عنها من حيث المبدأ زيلينسكي، مخاوف حلفاء كييف من احتمال إبرام صفقة دون أوكرانيا، تُجبرها على التنازل عن أجزاء من أراضيها لروسيا.

ومنذ ذلك الحين، يؤكد الرئيس الأوكراني ضرورة مشاركة بلاده وحلفائها الأوروبيين في هذه العملية.

وتضامنت الدول الأوروبية مع أوكرانيا، مؤكدةً أن السلام في الدولة التي مزقتها الحرب لا يمكن تحقيقه دون كييف.

وأكد بيان وقّعه أمس السبت رئيس الاتحاد الأوروبي وقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا والمملكة المتحدة، على الحاجة إلى "سلام عادل ودائم" لكييف، بما في ذلك ضمانات أمنية "قوية وموثوقة".

وجاء في البيان: "لأوكرانيا حرية اختيار مصيرها. ولا يمكن إجراء مفاوضات جادة إلا في سياق وقف إطلاق النار أو خفض الأعمال العدائية".

وأضاف الأوروبيون "لا يمكن تحديد مسار السلام في أوكرانيا دون أوكرانيا. ونظل ملتزمين بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة".

ردا على ذلك، شكر زيلينسكي الحلفاء الأوروبيين في منشور على موقع إكس، وكتب اليوم يقول "يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة، وأنا ممتن لكل من يقف إلى جانب أوكرانيا وشعبنا".