زلزال بقوة 6.19 درجة يهز تركيا

ضرب زلزال بقوة 6.19 درجات غرب تركيا يوم الأحد، بحسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في حين ذكرت ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهزة شعر بها سكان عدة ولايات.

وقالت "آفاد" إن الزلزال وقع نحو الساعة 7:53 مساءً بالتوقيت المحلي في ولاية باليكسير، قرب مدينة إسطنبول كبرى مدن تركيا، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في أي من الولايات المتأثرة.

وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا عبر منصة "إكس" أن فرق الطوارئ التابعة لـ"آفاد" بدأت عمليات الفحص في إسطنبول والولايات المجاورة، لكن لم ترد حتى الآن أي تقارير سلبية.

وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومتراً، في حين سجّل مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض جي أف زد (GFZ) قوة الزلزال عند 6.19 درجات وعمقه عند 10 كيلومترات.