زلزال بقوة 6.1 درجات يهز تركيا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات ولاية باليكسير غرب تركيا اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهزة شعر بها سكان ولايات عدة.

وقالت "آفاد" إن الزلزال وقع نحو الساعة 7:53 مساء بالتوقيت المحلي في ولاية باليكسير من دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في أي من الولايات المتأثرة.

وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا، في حين سجّل مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي إف زد" (GFZ) قوة الزلزال عند 6.19 درجات وعمقه عند 10 كيلومترات.

وشعر سكان إسطنبول، بالزلزال الذي ضرب قضاء صيندرغي، في باليكسير.

وبحسب بيان ولاية إسطنبول، توجه بعض السكان الذين شعروا بالزلزال في عدة مناطق بإسطنبول إلى الحدائق في المنطقة

وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا عبر منصة "إكس" أن فرق الطوارئ التابعة لـ"آفاد" بدأت عمليات الفحص في إسطنبول والولايات المجاورة، لكن لم ترد حتى الآن أي تقارير سلبية.