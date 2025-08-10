إسرائيل تغتال مراسلي الجزيرة بغزة أنس الشريف ومحمد قريقع

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع بعدما استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة هاني الشاعر إن القصف أسفر أيضا عن استشهاد المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة.

وأضاف المراسل أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة الصحفيين الملاصقة لمستشفى الشفاء.

من جهته، قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية للجزيرة إن استهداف خيمة الصحفيين أسفر عن استشهاد 7 أشخاص.

وفي بيان نشره بعيد الغارة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الزميل أنس الشريف.

وكان الشريف تعرض في الآونة الأخيرة لحملة تحريض إسرائيلية واسعة بسبب تغطيته لصور العدوان والتجويع في غزة.

اللحظات الأولى لاستهداف خيمة صحفيي الجزيرة واستشهاد مراسليها أنس الشريف ومحمد قريقع #الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/OYMW9RDjvH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 10, 2025

وكان مراسل الجزيرة قال إن قصفا إسرائيليا استهدف البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأشار المراسل إلى أن الزملاء المستهدفين ربما كانوا يعتقدون أن المكان آمن.

وعلى مدى أشهر طويلة، عمل الشريف تحت القصف لنقل حقيقة ما يجري في غزة من إبادة عبر شاشة الجزيرة.

وكان من الصحفيين القلائل الذين ظلوا متواجدين في شمال قطاع غزة قبل أن ينتقل إلى مدينة غزة.

ومؤخرا، نددت إيرين خان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتهامات والتهديدات الإسرائيلية ضد مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف، وقالت إن ذلك يعرض حياته للخطر.

وخلال حربها على غزة، اغتالت إسرائيل عددا من صحفيي شبكة الجزيرة بينهم إسماعيل الغول وحسام شبات.