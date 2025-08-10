إسرائيل تغتال مراسلي الجزيرة بغزة أنس الشريف ومحمد قريقع

أفاد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الليلة باستشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين قرب المستشفى.

وقال مراسل الجزيرة هاني الشاعر إن القصف أسفر أيضا عن استشهاد المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وأضاف المراسل أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة الصحفيين الملاصقة لمستشفى الشفاء.

وفي بيان نشره بعيد الغارة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الزميل أنس الشريف.

مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة يؤكد استشهاد مراسلي #الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم#حرب_غزة pic.twitter.com/tHCkivjVNU — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 10, 2025

وكان المراسل قال إن قصفا إسرائيليا استهدف البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن الزملاء المستهدفين ربما كانوا يعتقدون أن المكان آمن.

ومؤخرا، نددت إيرين خان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتهامات والتهديدات الإسرائيلية ضد مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف، وقالت إن ذلك يعرض حياته للخطر.

وخلال حربها على غزة، اغتالت إسرائيل عددا من صحفيي شبكة الجزيرة بينهم إسماعيل الغول وحسام شبات.