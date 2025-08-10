عاجل,
أخبار|فلسطين

إسرائيل تغتال مراسلي الجزيرة بغزة أنس الشريف ومحمد قريقع

استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف (يسار) ومحمد قريقع (يمين) جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم المصدر: الجزيرة
أنس الشريف (يسار) ومحمد قريقع (الجزيرة)
10/8/2025-|آخر تحديث: 11/8/202500:28 (توقيت مكة)

أفاد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الليلة باستشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين قرب المستشفى.

وقال مراسل الجزيرة هاني الشاعر إن القصف أسفر أيضا عن استشهاد المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وأضاف المراسل أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة الصحفيين الملاصقة لمستشفى الشفاء.

وفي بيان نشره بعيد الغارة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الزميل أنس الشريف.

وكان المراسل قال إن قصفا إسرائيليا استهدف البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن الزملاء المستهدفين ربما كانوا يعتقدون أن المكان آمن.

ومؤخرا، نددت إيرين خان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتهامات والتهديدات الإسرائيلية ضد مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف، وقالت إن ذلك يعرض حياته للخطر.

وخلال حربها على غزة، اغتالت إسرائيل عددا من صحفيي شبكة الجزيرة بينهم إسماعيل الغول وحسام شبات.

المصدر: الجزيرة

إعلان