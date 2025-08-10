بعد غياب 8 سنوات.. "تاتا" تعود إلى سوق سيارات جنوب أفريقيا بطموح متجدد

أعلنت شركة "تاتا موتورز" الهندية عزمها استئناف بيع سيارات الركاب في جنوب أفريقيا، بعد نحو ثماني سنوات من انسحابها من هذا القطاع، في خطوة تعكس توجها جديدا لإعادة بناء حضورها في سوق أكثر تنافسية وتعقيدا.

استمرار جزئي وعودة مرتقبة

ورغم استمرار "تاتا" في تسويق الشاحنات والحافلات إلى جنوب أفريقيا، فإنها كانت قد أوقفت بيع سيارات الركاب منذ سنوات، عقب تجربة أولى شملت طرازات مثل "إنديكا" الهاتشباك، و"إنديجو" السيدان، و"تلكولاين" البيك أب.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن خطتها الجديدة وتشكيلة طرازاتها الأولية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

سوق متحوّلة وتحديات متزايدة

تأتي عودة "تاتا" في ظل تغيرات كبيرة تشهدها السوق الجنوب أفريقية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها دخول أكثر من عشر علامات تجارية صينية أثّرت تأثيرا ملموسا على مبيعات الشركات التقليدية.

ويُنظر إلى هذه العودة على أنها اختبار لقدرة "تاتا" على تجاوز الصورة السلبية التي ارتبطت ببعض طرازاتها السابقة، ولم تحظَ بقبول واسع لدى المستهلكين المحليين.

وفي هذا السياق، تبرز تجربة العلامة الصينية "شيري" كمثال يحتذى؛ فبعد إخفاقها الأول، نجحت في إعادة بناء صورتها لتصبح من العلامات الأكثر مبيعا في البلاد، بفضل طرازات مثل "تيغو 4″، و"تيغو 7″، و"تيغو 8″، بينما تراجعت الطرازات القديمة مثل "تيغو QQ3" إلى هامش السوق.

طرازات جديدة ورهان على التغيير

تشمل باقة "تاتا" الحالية مجموعة من السيارات الصغيرة والمتوسطة، منها "تياغو"، و"تيغور"، و"ألتروز" في فئتي الهاتشباك والسيدان، إضافة إلى طرازين من فئة الدفع الرباعي المدمجة هما "بانش" و"نيكسون"، وطرازين أكبر حجما هما "هارير" و"سفاري" في الفئة المتوسطة.

وتبقى الأسابيع المقبلة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة "تاتا" على استعادة ثقة المستهلك الجنوب أفريقي، وسط منافسة محتدمة وسوق سريعة التحوّل.