بالصور.. رحلة مساعدات غزة من الإعداد إلى الإسقاط الجوي وما بعده

مساعدات إنسانية تُسقط جوا فوق غزة من طائرة ألمانية (الأوروبية)
10/8/2025-|آخر تحديث: 18:43 (توقيت مكة)

في ظل الحصار الخانق والمعاناة المتصاعدة التي يعيشها قطاع غزة المنكوب، تبرز أهمية تكثيف الجهود الإغاثية المنقذة لحياة آلاف المدنيين الذين يعانون نقصا حادا في الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية. وضمن هذه الجهود المحدودة، تتجه الأنظار نحو عملية إسقاط صناديق المساعدات التي تحمل معها بارقة أمل لكثيرين وسط دمار الحرب والحصار.

وهذا التقرير المصوّر يرصد رحلة صندوق المساعدات من لحظة إعداده وظهوره في سماء غزة حتى سقوطه في يد المحتاجين، مسلطا الضوء على تفاصيل لا تخلو من المعاناة والأمل.

إعداد المساعدات الجوية

تبدأ رحلة صندوق المساعدات من مراكز الإغاثة حيث تُجهز المواد الغذائية واللوازم الأساسية، وبعد فرز وتجميع هذه المواد تُعبّأ في صناديق متينة مصممة لتحمّل الإسقاط الجوي.

German Air Force (Luftwaffe) airmen prepare humanitarian aid pallets before loading them onto a military transport aircraft at King Abdullah II airbase in Zarqa, Jordan, on August 5, 2025, before taking off for a humanitarian aid airdrop mission over the Gaza Strip.
عناصر من سلاح الجو الألماني (Luftwaffe) يجهزون منصات مساعدات إنسانية قبل تحميلها على طائرة نقل عسكرية في قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية بالزرقاء في الأردن (الفرنسية)
epa12289373 A worker stands next to boxes with humanitarian aid from the 'Food for Gaza' initiative during preparations for shipment in a transport aircraft at Fiumicino Airport, in Rome, Italy, 08 August 2025. EPA/FABIO FRUSTACI
تجهيز صناديق مساعدات ضمن مبادرة "Food for Gaza" للشحن داخل طائرة نقل في مطار فيوميتشينو بروما الإيطالية (الأوروبية)
epa12289381 Boxes with humanitarian aid from the 'Food for Gaza' initiative are prepared for shipment in a transport aircraft at Fiumicino Airport, in Rome, Italy, 08 August 2025. EPA/FABIO FRUSTACI
صناديق مساعدات إنسانية من مبادرة "Food for Gaza" تُجهز للشحن في طائرة نقل بمطار فيوميتشينو بروما إلى غزة (الأوروبية)

تحميل الصناديق على الطائرات والإقلاع نحو غزة

وتنتقل صناديق المساعدات بعد تجهيزها إلى مطارات الإقلاع، وتتم هذه العملية تحت إشراف فرق متخصصة تعمل على تثبيت الصناديق بشكل محكم داخل الطائرات.

A German Air Force (Luftwaffe) airman uses a forklift to load a humanitarian aid pallet into the cargo bay of an A400M Atlas military transport aircraft on the tarmac at King Abdullah II airbase in Zarqa, Jordan, on August 5, 2025, before taking off for a humanitarian aid airdrop mission over the Gaza Strip.
جندي ألماني ينقل مساعدات إنسانية في قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية الأردنية قبل الانطلاق في مهمة إسقاط جوي فوق غزة (الفرنسية)
Members of the French Air Force, load the C-130 plane with humanitarian aid containers which will be airdropped to Palestinians in the Gaza Strip, Friday, Aug. 8, 2025. (AP Photo/Raad Adayleh)
أفراد من سلاح الجو الفرنسي يحمّلون طائرة C-130 بحاويات مساعدات إنسانية تمهيدا لإسقاطها جوا على غزة (أسوشيتد برس)
A German Air Force (Luftwaffe) airman uses a forklift to load a humanitarian aid pallet into the cargo bay of an A400M Atlas military transport aircraft on the tarmac at King Abdullah II airbase in Zarqa, Jordan, on August 5, 2025, before taking off for a humanitarian aid airdrop mission over the Gaza Strip.
منصات مساعدات إنسانية مربوطة بمظلات داخل طائرة النقل العسكرية الألمانية قبيل إسقاطها خلال مهمة إغاثة جوية فوق غزة (الفرنسية)
Humanitarian aid pallets with parachutes attached are pictured in the cargo bay of a German Air Force (Luftwaffe) A400M Atlas military transport aircraft before their release during an airdrop relief mission over the Gaza Strip on August 5, 2025.
منصات المساعدات الإنسانية المزودة بالمظلات في حاوية شحن على متن طائرة النقل العسكرية إم أطلس التابعة للقوات الجوية الألمانية (الفرنسية)
epa12285610 A German Air Force plane (C) on the tarmac prior to a mission to air drop humanitarian aid over the Gaza Strip, at a military base in Jordan, 06 August 2025. Two planes were scheduled to take off from Jordan on 06 August to release humanitarian aid as part of an ongoing multi-country aid effort. EPA/SIMA DIAB
طائرة نقل عسكرية ألمانية على مدرج قاعدة جوية في الأردن قبل تنفيذ مهمة إسقاط مساعدات (الأوروبية)
TOPSHOT - A German Air Force (Luftwaffe) A400M Atlas military transport aircraft flies over Nuseirat in the central Gaza Strip during a aid airdrop mission above the Israel-besieged Palestinian territory on August 5, 2025.
طائرة نقل عسكرية ألمانية تحلّق فوق النصيرات وسط قطاع غزة أثناء تنفيذ مهمة إسقاط جوي للمساعدات (الفرنسية)

ظهور الطائرات في السماء

ومع بداية العملية، تظهر الطائرات الحاملة لصناديق المساعدات تحلق فوق قطاع غزة، في مشهد يعكس تداخلا بين الأمل والخوف لدى السكان الذين يترقبون وصول العون في وقت حرج.

Palestinians wave as a military aircraft conducting an airdrop of humanitarian aid approaches, in Jabalia in the northern Gaza Strip on August 9, 2025.
فلسطينيون يلوحون لطائرة عسكرية تقترب لتنفيذ إسقاط جوي للمساعدات في جباليا شمال قطاع غزة (الفرنسية)
GAZA - AUGUST 6: Jordanian air force personnel in a Jordanian C-130 military aircraft prepare to perform an air drop of aid and humanitarian supplies on August 6, 2025 in Gaza. On Wednesday, the Royal Jordanian Air Force carried out air drops of food and other aid over Gaza, alongside aircraft from other nations carrying 54 tons of humanitarian supplies. Airdrops of aid have resumed in recent weeks in an attempt to alleviate the severe lack of food and other essentials reaching people in Gaza, where the World Food Programme (WFP) has said over half a million people are enduring famine-like conditions, as Israel continues to restrict the flow of aid. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
عسكريون أردنيون على متن طائرة يتهيؤون لتنفيذ إسقاط جوي للمساعدات فوق غزة (غيتي)
The cargo ramp of a German Air Force (Luftwaffe) A400M Atlas military transport aircraft is opened before releasing humanitarian aid pallets during an airdrop relief mission over the Gaza Strip on August 5, 2025.
منحدر الشحن الخلفي لطائرة النقل العسكرية الألمانية يُفتح استعدادا لإلقاء منصات المساعدات خلال مهمة إسقاط جوي (الفرنسية)
GAZA - AUGUST 6: Jordanian air force personnel in a Jordanian C-130 military aircraft prepare to perform an air drop of aid and humanitarian supplies on August 6, 2025 in Gaza. On Wednesday, the Royal Jordanian Air Force carried out air drops of food and other aid over Gaza, alongside aircraft from other nations carrying 54 tons of humanitarian supplies. Airdrops of aid have resumed in recent weeks in an attempt to alleviate the severe lack of food and other essentials reaching people in Gaza, where the World Food Programme (WFP) has said over half a million people are enduring famine-like conditions, as Israel continues to restrict the flow of aid. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
عمليات التحضير في قاعدة القوات الجوية الأردنية لطائرة مساعدات لتخفيف أزمة الغذاء الحادة في غزة (غيتي)
GAZA - AUGUST 6: Jordanian air force personnel in a Jordanian C-130 military aircraft perform an air drop of aid and humanitarian supplies on August 6, 2025 in Gaza. On Wednesday, the Royal Jordanian Air Force carried out air drops of food and other aid over Gaza, alongside aircraft from other nations carrying 54 tons of humanitarian supplies. Airdrops of aid have resumed in recent weeks in an attempt to alleviate the severe lack of food and other essentials reaching people in Gaza, where the World Food Programme (WFP) has said over half a million people are enduring famine-like conditions, as Israel continues to restrict the flow of aid. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
عمليات إسقاط المساعدات التي نفذتها القوات الجوية الأردنية على قطاع غزة جاءت ضمن جهود دولية مشتركة (غيتي)

 

إنزال صندوق المساعدات جوا

وبعد لحظات من تحليق الطائرات، يبدأ نزول صندوق المساعدات المظلي، وهي اللحظة التي تترقبها آلاف العائلات الفلسطينية بفارغ الصبر. يسقط الصندوق ببطء عبر المظلة وسط أجواء من الترقب والرهبة، في خطوة تمثل نقطة تحوّل حيوية في حياة المستهدفين بالمساعدة الذين يبحثون عن لقمة تسد جوعهم.

An aircraft drops aid packages over northern Gaza Strip, August 7, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
طائرة عسكرية تنفذ إسقاطا جويا لحزم المساعدات فوق شمال قطاع غزة (رويترز)
Spanish military personnel gives a thumbs up after humanitarian aid was dropped over the Gaza Strip from a Spanish aircraft, August 1, 2025, in this screengrab from video. Spanish Defence Ministry/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
أفراد من الجيش الإسباني يعطون إشارة إتمام المهمة بعد إسقاط مساعدات إنسانية فوق قطاع غزة من طائرة إسبانية (رويترز)
Parachutes carrying aid packages are airdropped over northern Gaza Strip, August 10, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
مظلات تحمل طرود مساعدات تهبط فوق شمال قطاع غزة (رويترز)

متابعة المحتاجين للصندوق

بمجرد سقوط الصندوق على الأرض، يبدأ المحتاجون بالتوجه نحوه في مشاهد إنسانية مؤثرة، تجمع بين الإصرار على النجاة وحجم المعاناة الذي لا يوصف. ويقف الأطفال والنساء وكبار السن على حد سواء محاولين الوصول إلى المساعدات في ظل ظروف أمنية وإنسانية صعبة، بينما تتفاوت أعداد المستفيدين بين من يحظى بالمساعدة مباشرة ومن يعاني من صعوبة الوصول إليها.

TOPSHOT - Palestinians rush to the scene as air pallets, carrying humanitarian aid, parachute down after being dropped from a military plane over Nuseirat in the central Gaza Strip during an airdrop mission above the Israel-besieged Palestinian territory on August 5, 2025.
فلسطينيون يندفعون نحو منصات المساعدات الهابطة بالمظلات بعد إسقاطها من طائرة عسكرية فوق النصيرات وسط القطاع (الفرنسية)
Palestinians run towards parachutes carrying aid packages airdropped over northern Gaza Strip, August 7, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
تسابق عشرات الفلسطينيين في شمالي غزة باتجاه مظلات المساعدات المتساقطة من الجو في مشهد يعكس حجم الحاجة وسط الحصار الخانق (رويترز)
TOPSHOT - People rush to the scene as a German Air Force (Luftwaffe) military transport aircraft airdrops humanitarian aid pallets over Nuseirat in the central Gaza Strip during a relief mission above the Israel-besieged Palestinian territory on August 5, 2025.
استمرار الجهود الدولية لإسقاط المساعدات الجوية يمثل محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية الحادة في غزة وسط المخاطر الأمنية (الفرنسية)

سقوط الصندوق وأحداث ما بعده

ويواجه صندوق المساعدات تحديات سقوطه في أماكن صعبة أو تعرضه للتلف أحيانا بسبب التضاريس أو الظروف الأمنية، مما يضاعف معاناة السكان ويزيد الحاجة إلى تكرار مثل هذه العمليات. وتعكس هذه المشاهد الواقع القاسي الذي يعيشونه، وتؤكد الحاجة الملحة لتوفير حماية وتأمين أفضل لعمليات الإغاثة الإنسانية.

People scramble to collect parachuted aid supplies, at the site where Palestinian boy Muhannad Eid died after he was struck by a box of airdropped aid, in the central Gaza Strip August 9, 2025. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
الحوادث المتكررة التي أودت بحياة مدنيين إثر سقوط صناديق المساعدات تسلط الضوء على الحاجة لمراجعة آليات الإسقاط وضمان سلامة السكان (رويترز)
(COMBO) This combination of pictures shows Palestinians holding food items that they were able to obtain from a parcel of humanitarian aid dropped by a military aircraft in Jabalia in the northern Gaza Strip on August 9, 2025.
مشهد من المساعدات التي أُسقطت جوا في جباليا شمال قطاع غزة (الفرنسية)
A palestinian man carries aid supplies he collected from trucks that entered Gaza through Israel, in Beit Lahia, in the northern Gaza Strip August 10, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
الاعتماد الكبير على المساعدات الجوية في ظل إغلاق المعابر يؤكد عمق الأزمة التي يعاني منها سكان غزة يوميا (رويترز)

ضحايا إسقاط المساعدات الجوية

عملية إسقاط المساعدات الجوية لم تخل من مأساة، فقد تسقط صناديق المساعدات أحيانا على رؤوس المستفيدين الذين تجمعوا حولها، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. وهذه الحوادث تبرز حجم المعاناة والتحديات التي تواجهها عمليات الإغاثة وسط بيئة متفجرة من التوتر والفوضى، حيث تتحول لحظة الأمل إلى مأساة جديدة.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A person carries the body of Palestinian boy Muhannad Eid, who died after being struck by a box of airdropped aid, in Nuseirat, in the central Gaza Strip, August 9, 2025. REUTERS/Stringer
التحديات اللوجستية والتقنية في إيصال المساعدات عبر الجو تبرز في ظل المخاوف المتزايدة من إصابات المدنيين جراء سقوط الحمولات (رويترز)
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The father of Palestinian boy Muhannad Eid, who died after being struck by a box of airdropped aid, places his hand on his son's chest during the funeral, in Nuseirat, in the central Gaza Strip, August 9, 2025. REUTERS/Stringer
ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين لا سيما الأطفال في محيط عمليات الإسقاط الجوي يعكس هشاشة الوضع الإنساني والحاجة إلى حماية السكان (رويترز)
Palestinians mourn over the shrouded bodies of loved ones killed the previous day while seeking aid near Zikim, west of Beit Lahia, in the northern Gaza Strip, at Al-Shifa hospital in Gaza City on August 10, 2025.
أجواء الحزن تسيطر على مستشفى الشفاء في غزة مع وفاة عدد من المدنيين الذين قضوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات (الفرنسية)

صناديق المساعدات رغم ما يشوبها تذكّر العالم بحجم المعاناة التي لا يمكن تجاوزها إلا بإجراءات فاعلة لإنهاء الحصار وفتح المعابر الإنسانية. ورغم كل الصعوبات، فإن سكان غزة يواصلون ترقبهم وتعلقهم بقطرات الأمل التي تحملها هذه الصناديق، في انتظار أن تتحول من مجرد مساعدات مؤقتة إلى حل دائم يضمن لهم حق الحياة والكرامة.

المصدر: الجزيرة

