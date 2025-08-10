أوكرانيا تعلن استعادة قرية في سومي وتقصف مصفاة روسية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد استعادة السيطرة على قرية بيزساليفكا في منطقة سومي المتاخمة لروسيا بشمال البلاد، كما أعلن قصف مصفاة نفط روسية في منطقة ساراتوف، ومقتل 5 أشخاص في غارات روسية.

وفي تقدم ميداني نادر على حساب القوات الروسية التي تواصل تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا قالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني "إنها حررت وطهّرت بيزساليفكا من القوات الروسية وتم القضاء على 18 جنديا روسيا أثناء القتال".

وأطلقت موسكو في أبريل/نيسان هجوما على سومي الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومترا من الحدود، بعدما استعادت السيطرة على منطقة كورسك الروسية على الجهة المقابلة من الحدود، والتي احتلتها قوات كييف 8 أشهر.

وباتت القوات الروسية على بعد 20 كيلومترا من العاصمة الإقليمية لسومي، التي تتعرض لعمليات قصف مكثفة.

مصفاة نفط

وفي وقت سابق اليوم الأحد قال الجيش الأوكراني إنه قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية في هجوم بطائرات مسيرة خلال الليلة الماضية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة في بيان لها أن القصف الذي استهدف مصفاة ساراتوف النفطية تسبب في حدوث انفجارات وحريق.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم أن جولة جديدة من القصف والهجمات بالطائرات المسيرة شنتها موسكو أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وقالت الشرطة الأوكرانية "قُتل 3 أشخاص وجُرح واحد في منطقة زابوريزهيا نتيجة قصف روسي"، مضيفة أن مدنيَين آخرين لقيا حتفهما في منطقة دونيتسك المتنازع عليها بشدة في الشرق.

غارات روسية

في غضون ذلك، لقي 3 من رواد الشاطئ حتفهم في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود، بعد تعثرهم بلغم أثناء السباحة في منطقة محظورة، تم تلغيمها لصد هجوم محتمل للبحرية الروسية.

ولم يطرأ أي تراجع على مستوى الأعمال العدائية على خط المواجهة بين البلدين، حتى مع اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على عقد قمة في محاولة لحل النزاع، الذي لا يشمل أوكرانيا حتى الآن.

وتحاول كييف عرقلة قدرة موسكو على تمويل حرب الاستنزاف المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات من خلال مهاجمة منشآتها النفطية والغازية، وهي المصادر الرئيسية لتغذية ميزانية الدولة.

يتركز الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا، حيث عززت مكاسبها في الأشهر الأخيرة ضد خصومها الأقل تسليحا.

وسيلتقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا الأميركية يوم الجمعة المقبل لمحاولة حل النزاع الطاحن، على الرغم من تحذيرات أوكرانيا وأوروبا بضرورة إشراك كييف في المفاوضات.