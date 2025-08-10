أخبار|التقارير الإخبارية|أستراليا

أبرز الصور في أسبوع.. غزة تحت حصار الموت ومظاهرات العالم تفضح التجويع

Raed Salem Aslyieh, left, from Jabaliya, hugs his relatives after the death of his son, Ahmed Raed Aslyieh, 18, who succumbed to injuries sustained in an Israeli strike that killed eight other family members four months earlier, worsened by a lack of proper treatment due to medicine shortages, at the morgue of Shifa Hospital in Gaza City, Aug. 6, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
رائد سالم أصليّة من جباليا يحتضن عائلته في مشرحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة إثر وفاة نجله أحمد (أسوشيتد برس)
10/8/2025

شهد الأسبوع الأخير تصاعدا حادا في المأساة الإنسانية بقطاع غزة، إذ تواصلت هجمات جيش الاحتلال على المدنيين المتجمعين قرب نقاط توزيع المساعدات، بينما وثقت تقارير أممية ومنظمات إغاثة دولية اتساع رقعة المجاعة، تزامنا مع خروج مظاهرات حاشدة في سيدني وعدة مدن عالمية للمطالبة بإنهاء الحصار ووقف سياسة التجويع.

مظاهرات في سيدني ومدن عالمية نصرة لغزة وسط تصاعد المأساة الإنسانية

شهدت سيدني ومدن عالمية أخرى، في نهاية هذا الأسبوع، مظاهرات حاشدة منددة بالحصار الإسرائيلي على غزة ومُطالبة بوقف سياسة التجويع، في وقت تواصلت فيه حوادث القتل على الباحثين عن الغذاء، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

Thousands of protesters walk across the Sydney Harbour Bridge during the Palestine Action Group's March for Humanity in Sydney, Sunday, Aug. 3, 2025. (Dean Lewins/AAP Image via AP)
آلاف المحتجين يعبرون جسر ميناء سيدني في "مسيرة من أجل الإنسانية" نظمتها مجموعة العمل من أجل فلسطين للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على غزة ووقف سياسة التجويع (أسوشيتد برس)
حشود المتظاهرين في إسطنبول تشارك في مسيرة "كن ضوء أمل لغزة" انطلاقًا من ساحة بايزيد للتنديد بالهجمات الإسرائيلية والحصار المستمر على القطاع (الأناضول)
LONDON, UNITED KINGDOM - 2025/08/09: A protester holds a placard depicting a starving child in Gaza during the demonstration in Parliament Square. Hundreds of people gathered to show support for the activist group Palestine Action, which has been banned under anti-terrorism law. (Photo by Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
متظاهرون في لندن يرفعون لافتات تُظهر المجاعة في غزة أثناء تجمع في ساحة البرلمان دعما لحركة "أكشن من أجل فلسطين" (غيتي)

مأساة التوزيع الميداني .. حصيلة الجوع إلى 217 شهيدا

في 9 أغسطس/آب، استشهد طفل فلسطيني لمّا سقط عليه صندوق مساعدات أثناء عملية الإسقاط الجوي للمساعدات، في حادثة تعكس فوضى الإغاثة وخطورة أوضاع السكان.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات، ارتفع إلى 23 شهيدا و124 مصابا منذ بدء الحصار المشدد، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن نقلوا إلى المستشفيات إلى 1743 شهيدا وأكثر من 12 ألفا و590 مصابا.

مشيّعون في النصيرات يودعون الطفل مهند عيد استشهد جراء سقوط صندوق مساعدات جوية عليه في حادثة تعكس مأساة الجوع والحصار في غزة (رويترز)
Palestinians rush to collect humanitarian aid airdropped by parachutes into Gaza City, northern Gaza Strip, Aug. 7, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
فلسطينيون يهرعون إلى جمع المساعدات الإنسانية التي أُسقطت بالمظلات في مدينة غزة في مشهد يختزل معاناة البحث عن الغذاء وسط خطر القصف والجوع (أسوشيتد برس)
A Palestinian carries the body of a man killed while trying to receive aid near a distribution center operated by the U.S.-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in Netzarim, in the Gaza Strip, Aug. 4, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
فلسطيني يحمل جثمان شهيد ارتقى أثناء محاولته الحصول على المساعدات قرب مركز توزيع تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا في منطقة نتساريم (أسوشيتد برس)
A palestinian man carries aid supplies he collected from trucks that entered Gaza through Israel, in Beit Lahia, in the northern Gaza Strip August 10, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
فلسطيني ينقل ما استطاع الحصول عليه من شاحنة مساعدات دخلت عبر المعابر الإسرائيلية إلى بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)

المجاعة تفتك بكبار السن والأطفال

وسلطت تقارير إنسانية الضوء على أوجه المجاعة في غزة، موثقة حالات حرجة بين كبار السن والأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد. كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن انقطاع المساعدات ومنع الإمدادات الغذائية الأساسية يفاقم معدلات الوفيات يوما بعد يوم، وأن عدد ضحايا الجوع ارتفع بذلك إلى 217 منهم 100 طفل منذ بدء الحصار المشدد.

GAZA CITY, GAZA - AUGUST 05: 10-year-old Nafez Mohammed Khidr Nasser struggles with serious health issues due to malnutrition and brain atrophy in Gaza City, Gaza on August 05, 2025. His weight has dropped rapidly, and he has lost the ability to walk. Nafez and his family are living under harsh conditions in the Tuffah neighborhood, lacking basic food and medicine. With his health in critical condition, Nafez is seeking treatment abroad. Photojournalist:Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini Publisher:Pınar Şebnem Gürel
الطفل نافذ محمد خضر ناصر (10 أعوام) من حي التفاح في غزة يعاني سوء تغذية حادا وضمورا دماغيا وفقد القدرة على المشي في ظل ظروف معيشية قاسية ونقص حاد في الغذاء والدواء (الأناضول)
توفي الطفل الفلسطيني تامر شحيبر، الثلاثاء، في "مستشفى شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، متأثرا بمضاعفات سوء التغذية الحاد، نتيجة الحصار والتجويع الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أشهر. وقال مصدر طبي للأناضول إن الطفل تامر (15 عاما) نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث بدا جسده شديد الهزال، وبدت عظام صدره وظهره بارزة بشكل مؤلم. ( Mohammed Nassar - وكالة الأناضول )
الطفل تامر شحيبر (15 عاما) يفارق الحياة في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة متأثرا بمضاعفات سوء التغذية الحاد مع بروز واضح لعظام جسده من الجوع (الأناضول)
الرجل السبعيني سليم عصفور
سالم عصفور فلسطيني نازح في خان يونس يعاني من سوء تغذية حاد أفقده أكثر من 40 كيلوغراما من وزنه خلال الأشهر الماضية (الأوروبية)

غزة.. جرح مفتوح ومعاناة متفاقمة

ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عشرات الفلسطينيين خلال هذا الأسبوع، منهم عدد كبير من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية، في مشهد يجسد قسوة الحصار واستمرار استهداف المدنيين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 61 ألفا و369 شهيدا، 152 ألفا و850 مصابا معظمهم نساء وأطفال.

Palestinians ride on a truck loaded with food and humanitarian aid as it moves along the Morag corridor near Rafah, in the southern Gaza Strip, Aug. 4, 2025. (AP Photo/Mariam Dagga)
فلسطينيون يتجمعون حول شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية على ممر موراج قرب رفح جنوبي القطاع في مشهد يجسد عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان (أسوشيتد برس)
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A person carries the body of Palestinian boy Muhannad Eid, who died after being struck by a box of airdropped aid, in Nuseirat, in the central Gaza Strip, August 9, 2025. REUTERS/Stringer
فلسطيني يحمل جثمان الطفل مهند عيد، لقي حتفه جراء سقوط صندوق مساعدات جوية عليه في النصيرات وسط حالة من الغضب (رويترز)
Mourners react during the funeral of Palestinians killed in Israeli fire while seeking aid on Saturday, according to medics, in Gaza City, August 10, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
مشيّعون في غزة يعبرون عن غضبهم وقهرهم أثناء تشييع فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي عند محاولتهم الحصول على الغذاء (رويترز)

تصريحات سياسية مثيرة للجدل

على الصعيد السياسي، قارن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صور الأسرى الإسرائيليين في غزة بمجاعة اليهود خلال الهولوكوست، في تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل.

TEL AVIV, ISRAEL - AUGUST 7: Protesters set a fire as they hold signs and flags during a protest calling for a hostages deal on August 7, 2025 in Tel Aviv, Israel. Local media reports that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is seeking backing from his security cabinet for the "full occupation" of the Gaza Strip, despite warnings from security officials and human rights groups that such a move could further endanger the lives of hostages still believed to be held alive by Hamas, as well as Palestinians already suffering displacement and an acute hunger crisis in Gaza. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
متظاهرون في تل أبيب يشعلون النيران ويرفعون لافتات وأعلاما مطالبين بصفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وسط تحذيرات من أن الاحتلال الكامل لغزة قد يعرضهم لمزيد من الخطر (غيتي)
epa12291234 Families of Israeli hostages held by Hamas in Gaza sit at a diner table with canned beans and a piece of bread during calling the government to sign a hostages release and ceasefire deal, outside the Kirya military headquarters in Tel Aviv, Israel, 09 August 2025. According to the Israeli army (IDF) spokesperson, around 50 Israeli hostages remain in captivity in the Gaza Strip, including the bodies of at least 30 confirmed dead. EPA/ABIR SULTAN
عائلات الأسرى الإسرائيليين تجلس أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب إلى طاولة طعام متواضعة في إشارة رمزية للمطالبة بصفقة تبادل ووقف الحرب (الأوروبية)
A woman holds a photo of Israeli hostage Evyatar David, showing him before and during his captivity in the Gaza Strip, at a rally calling for the release of all hostages held by Hamas and an end to the ongoing war, in Tel Aviv, Israel, Saturday, Aug. 9, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
إسرائيلية تحمل صورة الأسير إفياتار ديفيد قبل وأثناء أسره في غزة خلال وقفة تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى وإنهاء المجاعة (أسوشيتد برس)

ومرّ أسبوع جديد في غزة مثقلا بالمآسي، من استهداف المدنيين الباحثين عن الغذاء، إلى الحوادث المأساوية أثناء توزيع المساعدات، بينما يتواصل الحراك الشعبي عالميا للمطالبة بإنهاء الحصار، وسط تحذيرات من أن القادم قد يكون أشد فتكا إذا لم تتحرك القوى الدولية سريعا.

المصدر: الجزيرة

