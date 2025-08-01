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الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

ARCHIV - Der israelische Schriftsteller David Grossman, aufgenommen am 29. Januar 2010 in Jerusalem. David Grossman erhaelt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2010. Das teilte der Vorsteher des Boersenvereins des Deutschen Buchhandels, Gottfried Honnefelder, am Donnerstag, 10. Juni 2010, zum Auftakt der Buchtage Berlin mit. Die Verleihung des Friedenspreises findet waehrend der Frankfurter Buchmesse am 10. Oktober in der Paulskirche statt. (AP Photo/Dan Balilty) -- FILE - In this photo taken Friday, Jan. 29, 2010, Israeli author David Grossman is seen during a demonstration supporting Palestinians evicted from their homes in the east Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah. Israel's battered pro-peace camp is showing signs of life with a weekly Jerusalem gathering of a motley collection of anarchists, intellectuals and radical rabbis, but they face a public increasingly hostile to their point of view. Activists have gathered each Friday since November in the east Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah to protest the eviction of Palestinians from their homes to make room for Jewish settlers. The demonstrations have become a rallying cry for the shrunken left and freedom of speech advocates who say their country has become increasingly intolerant of dissent since waging a bruising winter war in Gaza. (AP Photo/Dan Balilty)
الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان (أسوشيتد برس)
1/8/2025-|آخر تحديث: 19:33 (توقيت مكة)

وصف الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة في صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وقال غروسمان "رفضت لسنوات استخدام هذا المصطلح… لكن الآن لم أعد أستطيع منع نفسي من استخدامه، بعد ما قرأته في الصحف والصور التي رأيتها، فضلا عن حديثي مع أشخاص كانوا هناك".

وأضاف غروسمان الذي تُرجمت أعماله إلى لغات عدة منها الفرنسية والإنجليزية والإيطالية "بألم بالغ وقلب محطم، أضطر الآن للاعتراف بما يحدث أمام عيني.. إبادة جماعية".

وأكد تمسكه "بشدة" بحل الدولتين، لعدم وجود بديل عنه، مشيدا في هذا السياق بنية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 147 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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