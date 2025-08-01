ترامب يخطط لإطعام سكان غزة ومبعوثه يقضي 5 ساعات بالقطاع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعمل على خطة لتوفير الطعام لسكان غزة، في حين أكد مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه أمضى اليوم أكثر من 5 ساعات داخل القطاع.

وأضاف ترامب لموقع أكسيوس، "نريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش، وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل".

وقال إنه يشعر بقلق من التقارير عن المجاعة في غزة، متهما حركة حماس بالمسؤولة عن ما وصفه بسرقة وبيع ما يدخل القطاع من مساعدات.

وقال ترامب للموقع إن ويتكوف يقوم بعمل عظيم، وإنه لم يتلق منه حتى اللحظة إحاطة منه بشأن زيارته لغزة.

ورفض التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة، إلى اتفاق شامل مكتفيا بالقول "سترون قريبا".

زيارة ويتكوف إلى غزة

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إنه التقى -رفقة السفير الأميركي بتل أبيب وبتوجيه من الرئيس ترامب- مع مسؤولين إسرائيليين لبحث الوضع الإنساني في غزة.

وذكر أنه أمضى أكثر من خمس ساعات داخل قطاع غزة، واجتمع مع مسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات إغاثة أخرى.

وأكد أن زيارته لغزة تهدف إلى "المساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان القطاع".

مباحثات ويتكوف ونتنياهو

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- مع المبعوث الأميركي الخاص إلى غزة، ستيف ويتكوف، كان "ذا أهمية إستراتيجية"، في ظل تعثر المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتراجع فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي أن الولايات المتحدة تُظهر دعمًا كاملًا للموقف الإسرائيلي، وأن هناك تنسيقًا مشتركًا بين الطرفين بشأن التطورات في قطاع غزة.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا للصحيفة، فإن الأيام المقبلة قد تشهد اتخاذ قرارات مهمة، خاصة مع تضاؤل احتمالات التقدم في صفقة تبادل الأسرى، في ظل "انقطاع تام" في التواصل بين إسرائيل وحماس، التي "لا تبدي استعدادًا للعودة إلى طاولة المفاوضات"، وفق المصدر ذاته.

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وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر المذكور أن "إمكانية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بدأت تتقلص"، فقد "وصلنا إلى وضع علينا فيه تحقيق أهداف الحرب بخاصة هزيمة حماس وإعادة المخطوفين وإن لم يكن بواسطة صفقة فبطريقة أخرى" حسب تعبيره.