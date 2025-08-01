شهداء من المجوّعين والنازحين بنيران الاحتلال في غزة

استشهد نازحون ومجوّعون، اليوم الجمعة، في غارات جوية أو بقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مراكز التحكم في المساعدات في قطاع غزة، في وقت يزداد فيه عدد الضحايا من السكان المحاصرين تجويعا.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 24 استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، منهم 5 من طالبي المساعدات.

ومنذ الفجر شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مدينة غزة وجباليا في الشمال، ودير البلح في الوسط، وخان يونس في الجنوب موقعا العديد من الشهداء والمصابين.

ولاحقا، عاودت قوات الاحتلال استهداف حشود المجوّعين الباحثين عن الطعام شمال رفح في الجنوب وقرب محور نتساريم في وسط القطاع.

نازحون ومجوّعون

وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية، إن 3 استشهدوا وأصيب 30، عندما أطلقت دبابات الاحتلال النار على حشد من الفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على بعض الطعام بمنطقة الشاكوش في رفح جنوبي قطاع غزة.

ويأتي إطلاق النار على الحشد، بينما كان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يزور مركزا للتحكم في المساعدات تديره ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية.

ومنذ بدء هذه المؤسسة الأميركية إدارة توزيع المساعدات أواخر مايو/أيار الماضي، استشهد عند مراكزها أكثر من 1370 فلسطينيا وأصيب 8800، وفق الأمم المتحدة ووزارة الصحة في القطاع.

وفي جنوب القطاع أيضا، استشهد فجر اليوم 7 أشخاص جراء قصف الاحتلال خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

ولاحقا استهدفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مجمع ناصر غرب خان يونس مما أسفر عن مصابين.

كما استهدفت دبابات الاحتلال وسط خان يونس ومنطقة القرارة التي تقع شرقيها.

#صورة| الاحتلال يشن غارتين بالقرب من النمساوي بخانيونس pic.twitter.com/qGyGZscNUc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 1, 2025

وفي تطورات أخرى، أفاد الدفاع المدني باستشهاد 5 شهداء وجرح أكثر من 20 بنيران جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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وشمل القصف الجوي والمدفعي أحياء أخرى شرق وجنوب غزة، منها التفاح والزيتون.

كما أوقعت غارات متزامنة شهداء في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، استهدفت مسيّرات إسرائيلية تجمعا لفلسطينيين في جباليا مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وفي وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في مدينة دير البلح.

كما سُجلت إصابات إثر إطلاق النار من آليات الاحتلال في محيط محور نتساريم وسط القطاع أيضا.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد نحو 9100 فلسطيني وأصيب أكثر من 35 ألفا، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.