ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات ميدفيديف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق قريبة من روسيا ردا على تهديدات ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والنائب السابق للرئيس الروسي.

وكتب ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، "استنادا إلى التصريحات الحمقاء والاستفزازية للغاية التي أطلقها ميدفيديف.. أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبا لانطواء هذه التصريحات الغبية والتحريضية على ما هو أكثر من ذلك".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا إن "الكلمات مهمة جدا، وغالبا ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات".

وكان ميدفيديف اعتبر في منشور على موقع إكس (تويتر سابقا) في 28 يوليو/تموز أن تحديد ترامب مهلة لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هو بمثابة "تهديد وخطوة نحو الحرب".

وكتب ميدفيديف، في منشور على منصة تليغرام، "بشأن تهديدات ترامب لي، إذا كانت بعض كلمات الرئيس الروسي السابق تثير رد فعل عصبيا من الرئيس الأميركي العظيم، فإن روسيا تفعل كل شيء بشكل صحيح وستواصل السير على طريقها".

وتابع: "وبشأن (الاقتصادات الميتة) للهند وروسيا والدخول في منطقة خطرة للغاية – حسنا، دعه يتذكر أفلامه المفضلة عن (الموتى السائرون)، وكذلك مدى خطورة "اليد الميتة الأسطورية".

وتشير عبارة "اليد الميتة" إلى نظام القيادة النووية الروسي الذي يسمح له بإطلاق أسلحته النووية إذا تعرضت قيادته لضربة قاضية.

تهديدات أميركية

وهدّد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا إذا لم يوقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين العمليات العسكرية في أوكرانيا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ويدرس الرئيس الأميركي حاليا فرض عقوبات "ثانوية" على روسيا وهي عقوبات تستهدف عمليا الدول التي تشتري من موسكو النفط تحديدا، وذلك بهدف تجفيف هذا المصدر الأساسي لإيرادات المجهود الحربي الروسي.

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وإثر عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب ترامب عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي وحاول التقارب معه وانتقد المساعدات الضخمة التي قدّمتها واشنطن لكييف في عهد سلفه جو بايدن.

لكنّ وكالة الصحافة الفرنسية تقول إن عدم تجاوب بوتين على النحو الذي يريده ترامب مع مبادراته أثار "استياء" و"خيبة أمل" الرئيس الأميركي، خصوصا لعدم موافقة الرئيس الروسي على وقف لإطلاق النار تطمح إليه كييف وواشنطن.