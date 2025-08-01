أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو -أمس الخميس- أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاء في بيان له أن البرتغال "تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل".

وحسب البيان فإن هذا القرار اتخذ بعد "اتصالات متعددة مع الشركاء، وخصوصا مع الأخذ في الاعتبار التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية من قبل إسرائيل".

وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بعيد صدور بيان رئيس الوزراء "لقد اتبعت الحكومة مسارا حذرا ومدروسا للغاية، بالتشاور دائما مع شركائها الأوروبيين وشركاء آخرين".

واعتبر وزير الخارجية باولو رانغيل في تصريح لشبكة "آر تي بي" التلفزيونية العامة أنه "قرار مدروس بعناية".

وجاء هذا الإعلان في وقت قالت هيئة دولية لمراقبة الجوع، مدعومة من الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي إن "أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزة".

وحال قيامها بتلك الخطوة، ستنضم البرتغال بذلك لدول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الشهر المقبل.