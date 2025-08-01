إنفوغراف.. دول تعترف بفلسطين وأخرى تبحث

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، أول أمس الأربعاء، أن 15 دولة وجهت نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال بارو عبر منصة "إكس" عقب اختتام مؤتمر حل الدولتين "في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعيا: نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا".

وإلى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إلى هذا النداء المشترك. ووقعت دول أخرى على الدعوة، وهي أندورا وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.

وأعربت 9 دول عن استعدادها أو اهتمامها الإيجابي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو.