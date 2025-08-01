أردوغان: غزة تشهد أفظع إبادة جماعية في القرن الأخير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة يتعرض لـ"أفظع إبادة جماعية خلال آخر قرن"، محمّلا المجتمع الدولي مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية شبابية بمدينة إسطنبول، اعتبر أردوغان أن "حفنة من الجناة تقضي على كل ما يمتّ للإنسانية بصلة في غزة، وليس الأطفال والرضع فقط"، في إشارة إلى ما وصفه بالمجازر المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف الرئيس التركي أنه يأمل رؤية نهاية هذا الظلم في غزة كما شهدنا نهايته في سوريا، مؤكدا ثقته بأن الفلسطينيين في غزة "سيعيشون أحرارا إلى الأبد في تلك الأراضي المباركة التي رُويت بدماء الشهداء"، وأن تركيا ستكون إلى جانبهم في ذلك اليوم".

وشدّد الرئيس التركي على أن الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتكامل جغرافي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا أردوغان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن"، محذرا من صمت العالم أمام ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية الأكثر وحشية في آخر قرن".

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.