هجوم غير مسبوق.. 728 مسيّرة روسية تضرب أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا أطلقت 728 طائرة مسيّرة، وهو عدد غير مسبوق، و13 صاروخا على أوكرانيا، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 718 طائرة مسيّرة و7 صواريخ.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها سيطرت على قرية تولستوي في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن القوات الروسية قصفت مطارات عسكرية أوكرانية في هجمات خلال الليل.

وفي وقت متأخر الثلاثاء، قال ألكسندر خينشتاين القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6، في هجوم أوكراني على شاطئ بالمدينة.

ولم يقدم خينشتاين تفاصيل وافية عن الهجوم، لكنه قال، إنه نُفذ عمدا في منطقة يرتادها كثيرون في الإقليم الواقع على الحدود الأوكرانية.

وأضاف أن جميع المصابين يعالجون في المستشفيات.

وكانت القوات الأوكرانية قد توغلت على نطاق واسع في منطقة كورسك قبل عام تقريبا.

وأعلن الكرملين في وقت سابق طرد جميع قوات كييف من المنطقة، بينما يؤكد مسؤولون أوكرانيون أن قواتهم تواصل عملياتها هناك.

يأتي ذلك بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا ويدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.

وتعهد ترامب عندما كان مرشحا رئاسيا بإنهاء الحرب في غضون يوم واحد، لكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد وفشلت كذلك جهود إدارته للتوسط في سلام بين الجانبين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.