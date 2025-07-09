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مغردون: محور موراغ مشروع تهجير إسرائيلي مغلف بخطاب إنساني زائف

صور أقمار صناعية توثق توسعات في محور موراج وتمهيد منطقة جديدة في رفح (Planet Labs PBC )
صور أقمار صناعية توثق توسعات في محور موراغ وتمهد لمنطقة جديدة في رفح (Planet Labs PBC )
بشار أبو زكري
9/7/2025-|آخر تحديث: 13:26 (توقيت مكة)

بينما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تتكشف تدريجيا ملامح مخطط يهدد وحدة الجغرافيا الفلسطينية ويضع مستقبل السكان في خطر التهجير الجماعي.

فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطط إقامة ما تسميه تل أبيب "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ضمن مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن هذه المدينة ستقام بين محوري فيلادلفيا وموراغ جنوب القطاع، بزعم الفصل بين المدنيين وعناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأثارت هذه المخططات، التي انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مغردين فلسطينيين وعرب، الذين اعتبروا أن محور موراغ لم يعد مجرد ممر عسكري عابر، بل مشروعا مدروسا يهدف إلى فصل رفح عن باقي قطاع غزة وعزلها بالكامل، في خطوة تمهّد لما يسمى بخطة "الإجلاء الطوعي".

ويرى مغردون أن هذا المخطط يسعى إلى فرض واقع ميداني يتيح التحكم المشدد في حركة السكان والضغط عليهم نفسيا ومعيشيا، وصولا إلى دفعهم نحو الهجرة القسرية المغلفة بخطاب "الطوعية".

وحذروا من أن نجاح هذه الخطط لن يكون مجرد إجراء أمني مؤقت، بل خطوة إستراتيجية ذات أبعاد سياسية وأمنية خطِرة تهدد حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وتعيد فتح ملف التهجير الجماعي من بوابة جديدة.

وأشار آخرون إلى أن محور موراغ هو جزء من خطة ممنهجة لإعادة رسم خريطة غزة ديمغرافيا وأمنيا تحت شعارات "إنسانية" براقة.

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واعتبروا أن ما يجري ليس مبادرات إغاثية أو إنسانية كما تروج إسرائيل، بل "نكبة جديدة" تدار بلغة الشركات وخطط إعادة الإعمار المزعومة، وتغلف بشعارات زائفة لتبرير السيطرة وتسهيل تهجير السكان.

وأوضح ناشطون أن المشروع يتضمن إقامة منطقة يراد لها أن تتحول إلى ما يشبه كيانا منفصلا، توفر فيه بعض الخدمات الأساسية بهدف دفع الأهالي تدريجيا للانتقال إليها طوعا، تمهيدا لترحيلهم خارج القطاع لاحقا قسرا.

وأشاروا إلى أن الأخطر في هذا السيناريو لا يقتصر على تغيير الجغرافيا والديموغرافيا، بل يمتد أيضا إلى محاولة تشكيل كيانات أمنية محلية تدار بإشراف الاحتلال، تناط بها مهمة ضبط السكان وكبح أي مقاومة مستقبلية.

ولفت عدد منهم إلى أن كل التحركات الميدانية التي تقوم بها قوات الهندسة الإسرائيلية في محيط المحور توحي بأن المشروع يتقدم بخطوات ثابتة على الأرض، في ظل صمت دولي وانشغال إقليمي.

وقال أحد النشطاء: "هذا المقترح مطروح للتضليل على استقطاع رفح بالكامل. من وجهة نظري، انسحاب الاحتلال من هذا المحور ضروري لبدء الهدنة وضمان وقف الحرب".

وأضاف ناشط آخر:" محور موراغ خدعة، هدفها دفع أهل غزة إلى الهجرة، وإنشاء منطقة آمنة وهمية بإشراف الاحتلال. إن لم يُوقف اليوم، سيصبح غدا واقعا مفروضا بالقوة".

وربط  مدونون بين هذه التحركات والتصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي تحدث فيها عن "وضع سكان غزة في معسكرات اعتقال" بعد هدنة الستين يوما، معتبرين أن هذا التهديد ليس تهويلًا ولا مبالغة، بل جزء من مسار الاحتلال منذ بداية الحرب.

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وفي وقت سابق من أول أمس، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في لقاء مع مراسلين عسكريين أجانب عن خطة لإنشاء 4 مراكز إضافية لتوزيع المساعدات جنوب محور موراغ برفح، إلى جانب إقامة منطقة مدنية ضخمة مخصصة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين سيجري ترحيلهم إليها قسرا.

ويجمع المدونون على أن ما يجري في محور موراغ هو محاولة ممنهجة لإنتاج واقع سياسي وأمني مواز داخل القطاع، وأن وعي السكان وقدرتهم على كشف أهداف المشروع مبكرا يشكلان خط الدفاع الأهم لمنع تنفيذه.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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