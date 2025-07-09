مشاهد لسرايا القدس توثق استهداف جنود وآليات للاحتلال بخان يونس

بثت سرايا القدس– الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها ومقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية جنود آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا إن استهداف جنود وآليات الاحتلال تم باستخدام قذائف الهاون.

وتضمنت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- تجهيز وتنفيذ عملية إطلاق قذائف الهاون، وظهر مقاتلون وهم يطلقون القذائف باتجاه على جنود وآليات الاحتلال في خان يونس.

وكثفت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لعملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة وخاصة في خان يونس وجباليا وبيت حانون والشجاعية وغيرها من المناطق.

وكانت السرايا بثت صورا لتفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين بعبوات مضادة للدروع، فضلا عن السيطرة على طائرة مسيرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما قالت إنها استهدفت أمس قوة إسرائيلية تحصنت في شارع المارس وسط خان يونس بصاروخ 107.

كما بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا لاستهدافها جنود وآليات الاحتلال في محاور التوغل شرقي مدينة غزة.