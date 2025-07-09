"مجرم يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو ترامب لـ"نوبل للسلام"

هاجم الممثل السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– بعد ترشيحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، واصفا الأول بـ"مجرم حرب" والثاني بـ"تاجر سلاح".

وتعقيبا على ترشيح نتنياهو ترامب لهذه الجائزة خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض فجر أمس الثلاثاء، قال بوريل -في منشور على منصة إكس- إن "مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية (نتنياهو) يقترح منح جائزة نوبل للسلام لأكبر مورد أسلحة (ترامب)، والذي يتسبب من خلاله في أكبر تطهير عرقي بالمنطقة (في إشارة إلى حرب غزة)".

وكشفت صحيفة هآرتس، الثلاثاء، عن وثائق أميركية تشير إلى أن واشنطن تُنفق مئات ملايين الدولارات مساعدات عسكرية لإسرائيل.

كما تتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويا كمساعدات من واشنطن بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال الشهر ذاته، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، مما خلف أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.