مغردون يردون بغضب على زيارة وفد "أئمة أوروبا" لإسرائيل

أثارت زيارة وفد يحمل صفة "أئمة أوروبا" إلى إسرائيل ولقاؤه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ موجة واسعة من الغضب لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ضجت الصحافة والمواقع الإسرائيلية بخبر استقبال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وفدا يضم شخصيات مسلمة من أوروبا، تناولوا في اللقاء موضوع "التعايش بين الأديان".

ونشر هرتسوغ مقطع فيديو يوثق استقبال الوفد، الأمر الذي أثار موجة من الجدل الساخن على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الزيارة جاءت في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ قرابة عامين.

“You represent the world of brotherhood, humanity, and liberty”. The words of Imam Hassen Chalghoumi from France to me today.

I was moved and inspired to meet him and a delegation led by @elnet_global of Imams and Muslim community leaders from across Europe. They stand bravely… pic.twitter.com/gpJja2tQne

