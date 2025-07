تحقيق يكشف محاولات "مؤسسة غزة" تلميع صورتها عبر منصات التواصل

أثارت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات واسعة خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد تحول مراكزها في قطاع غزة لمناطق موت يقتل فيها الباحثون عن المساعدات بنيران موظفيها ونيران الجيش الإسرائيلي الذي يتمركز بالقرب منها، وسط مطالبات دولية وحقوقية مستمرة بإغلاقها.

وواجهت المنظمة رفضا واسعا من المنظمات الإغاثية الدولية، كما أدانت دول عديدة عمل المنظمة وتحويلها المساعدات لأداة قتل وإذلال، بعد استشهاد أكثر من 500 مدني قرب مراكزها.

في المقابل، حاولت المنظمة ومن خلفها الدبلوماسية الإسرائيلية، تلميع صورتها دوليا، وعبر منصة إكس تحديدا، بإبراز نجاحاتها المزعومة في توزيع المساعدات الإنسانية، مع نفي الانتقادات والاتهامات الصادرة عن منظمات أممية وإعلامية.

وفي هذا التقرير، سلّطت وكالة "سند" للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة الضوء على طبيعة المحتوى الذي استخدمه الحساب الرسمي والحسابات الداعمة لمؤسسة غزة الإنسانية، وذلك بتحليل ما ورد عن طريق الشخصيات والمنصات الرقمية التي تصدرت النشر عن المنظمة خلال شهر يونيو/حزيران 2025.

كيف صاغت المنظمة المحتوى؟

كان هدف المؤسسة الأصلي الذي أنشئت من أجله هو أن تحل بديلا عن المؤسسات الأممية المعروفة، وهو نفسه الهدف الذي رسم له المحتوى على المنصات، عبر إبراز صورة إنسانية ضخمة لجهود توزيع المساعدات، وتقديم المؤسسة كقناة إغاثية فعالة، تعوّض الأمم المتحدة ومؤسساتها، وقد برز ذلك في عدة نقاط أساسية:

ادعاءات دون دلائل

يظهر في الحساب الرسمي للمؤسسة، ومعه الحسابات الإسرائيلية، تكرار مستمر لأرقام التوزيع في غزة لإظهار قدرات كبيرة على ضخ المساعدات داخل القطاع، حيث ادعت بلوغ إجمالي التوزيع نحو 66 مليون وجبة منذ انطلاقها، وهو الرقم الذي تقدمه المؤسسة دون تفاصيل، خاصة أن نشاطها لم يُحدِث أي تحسُّن في مستوى المجاعة أو يلبي الحاجة الأساسية لدى السكان في غزة.

Distributing free food aid to those who need it safely and without interference is hard work, but scenes like this show why it's so important. GHF has now distributed more than 66 million meals directly to the Palestinian people in Gaza. More tomorrow! pic.twitter.com/60HYMJlZCw — Gaza Humanitarian Foundation (@GHFUpdates) July 8, 2025

Tens of millions of meals flow into Gaza every day. Led by @GHFUpdates, this mission delivers directly to the people of Gaza — not to Hamas. This is a growing effort to reach more people today than we did yesterday. pic.twitter.com/kUIAgtcRea — Israel ישראל (@Israel) July 7, 2025

إعلان

ورغم غياب أي دلائل واضحة على الأرقام المعلنة، فإن الحسابات تستخدم صياغات مبالغا فيها، وجملا مثل "عشرات الملايين من الوجبات يوميا"، و"أضخم عملية إنسانية حاليًا في العالم"، على غرار تغريدة الدبلوماسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

Over 50 million meals and counting. Gaza is receiving a steady, massive flow of food and aid, delivered daily by the Gaza Humanitarian Foundation @GHFUpdates. This is currently the largest humanitarian operation in the world. And it will continue – at scale. Read more: pic.twitter.com/isKyMkA4f4 — Yaki Lopez🎗️ (@YakiLopez) June 30, 2025

وطبقا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد اتسمت الآلية بالإذلال الكامل وانعدام الحدّ الأدنى من المعايير الإنسانية، حيث أُجبر آلاف المدنيين على المشي لعشرات الكيلومترات نحو مناطق خطيرة يحاصرها الجيش الإسرائيلي، ليُرغموا بعدها على الدخول في ممرات مسيّجة تحت الحراسة المشددة، في مجموعات، لاستلام طرود غذائية محدودة، وهو ما أكدته التقارير الفلسطينية المحلية.

صور لا تعكس الواقع

كما أظهر تتبع المحتوى الداعم للمنظمة، حرصا واضحا على استخدام رمزية الصور، وتحديدا صور لسكان غزة خلال حصولهم على المساعدات، رغبة في أن تصبح هذه الصور هي المرتبطة بالمؤسسة في أذهان المتابعين، وليس صور المعاناة والقتل التي وثقتها العديد من المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام.

واستخدمت المنظمة صورا معدودة لعدد من الأشخاص يبتسمون للكاميرات، لإعطاء انطباع عن سهولة التوزيع وسعادة السكان، رغم المعاناة الموثقة التي تحيط بعملية الحصول على المساعدات، والعشوائية المستمرة التي أقرت بها المنظمة نفسها عدة مرات.

Nearly two million meals distributed again today, bringing the total to more than 60 million meals to date. That's a lot of food – and scenes like this that go along with it – but the Palestinian people in Gaza are counting on us to do even more. pic.twitter.com/DLrbdugH9U — Gaza Humanitarian Foundation (@GHFUpdates) July 4, 2025

Today is a good day to distribute more food to people who need it. pic.twitter.com/tPz08KwN92 — Gaza Humanitarian Foundation (@GHFUpdates) July 4, 2025

ونشرت الحسابات الدبلوماسية الإسرائيلية الصور بكثافة عالية، وكتبت منشورات تعتبر تلك الصور إثباتا على نجاح المنظمة الجديدة في عملها وسعادة سكان غزة بها.

GHF is delivering life-saving aid directly to Palestinians in a very challenging time. “Our food aid not only meets but exceeds international nutrition standards… and most importantly, it’s reaching the people who truly need it.” – John Acree, Interim Executive Director, Gaza… pic.twitter.com/SfQOLLAGP8 — Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) July 2, 2025

The U.S. and Israel led Gaza Humanitarian Foundation @GHFUpdates has distributed more than 63 million meals in Gaza. This is what real humanitarian aid looks like. pic.twitter.com/SfBWMCwffL — Noa Tishby (@noatishby) July 7, 2025

إعلان

واستخدمت الحسابات الرسمية الإسرائيلية مقاطع تتبع لبعض مؤسسات الإغاثة الدولية، في مقاطعها التي تدعي فيها نجاح تدفق المساعدات بقيادة مؤسسة غزة.

Tens of millions of meals flow into Gaza every day. Led by @GHFUpdates, this mission delivers directly to the people of Gaza — not to Hamas. This is a growing effort to reach more people today than we did yesterday. pic.twitter.com/kUIAgtcRea — Israel ישראל (@Israel) July 7, 2025

اتهامات دون دليل

امتلأ حساب المؤسسة باتهامات مختلفة للمقاومة في غزة، وحركة حماس بشكل خاص، أحدثها كان في 5 يوليو/تموز، في الاتهام الذي كان نصه ما يلي "أصيب محاربون أميركيون حائزون على أوسمة رفيعة، في هجوم إرهابي بعد أن أُلقيت عليهم قنابل يدوية إيرانية الصنع، محشوة بكريات معدنية، هدفها تشويههم".

وفور نشر الادعاء، تفاعلت الحسابات الرسمية الإسرائيلية والأميركية لتدين الهجوم المزعوم، أبرزها الخارجية الأميركية ورئاسة الوزراء الإسرائيلية.

This morning, Hamas terrorists attacked a GHF distribution site, injuring two Americans. This act of violence against the people actually bringing relief to Gazans lays bare the depravity of Hamas. GHF has contributed over 62 MILLION MEALS – nothing will stop these courageous aid… — Tammy Bruce (@statedeptspox) July 5, 2025

وأرفق الاتهام بصورة لشظايا القنبلة المزعومة، التي ألقاها "اثنان من مقاتلي حماس ثم انضما للمدنيين المصطفين أمام مركز التوزيع"، حسب بيان المنظمة.

Highly decorated American veterans were injured in a terrorist attack. Iranian-made grenades, packed with ball bearings meant to maim, were thrown at them. Hamas has openly threatened GHF workers, put bounties on their heads, and murdered 12 of our Palestinian staff. Now they’ve… https://t.co/7lYYGPHCXH pic.twitter.com/jKUL9Cp6kf — Gaza Humanitarian Foundation (@GHFUpdates) July 5, 2025

ورغم عشرات الكاميرات المثبتة في مركز التوزيع، فلم تقدم المنظمة أي مقطع يوثق تلك العملية، واكتفت بمهاجمة وسائل الإعلام الدولية لرفضهم التصديق على تلك الرواية المزعومة.

These are fragments of a grenade packed with ball bearings, two of which were thrown by Hamas at American aid workers delivering food in Gaza. The men who threw them then ran into a crowd of civilians. This is what those trying to feed civilians now face. For the world to… pic.twitter.com/F00mjhshlW — Gaza Humanitarian Foundation (@GHFUpdates) July 5, 2025

انتقادات للجميع

أظهر فحص الكلمات المستخدمة من الحسابات الرسمية، نبرة هجومية واضحة تجاه الإعلام والمنظمات الدولية والنشطاء من داخل غزة، معتبرة ما يُنشر "أكاذيب" أو "حملة تشويه منسقة تقودها أذرع حماس الإعلامية حول العالم".

وتحضر كلمات مثل "هذا ما يواجهه من يحاول إطعام المدنيين"، "يكرهوننا لأن نموذجنا ناجح"، مع انتقادات مستمرة لوسائل الإعلام الدولية بسبب تغطيتها لأحداث القتل اليومية في أماكن مراكز التوزيع.

In response to the remarks of UN Secretary-General António Guterres: Blaming Israel for the UN’s failures and for Hamas’s deeds is a deliberate tactic.

The GHF has so far provided more than 46 million meals directly to Palestinian civilians, not to Hamas. Yet the UN is doing… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 27, 2025

🚚 HUMANITARIAN AID UPDATE: As part of the framework for distributing food and humanitarian aid in Gaza, carried out by the GHF in coordination with international aid organizations, the IDF is conducting ongoing assessments to improve operational response, minimize friction with… pic.twitter.com/RtTQnFFyh8 — Israel Defense Forces (@IDF) June 30, 2025

إعلان

ومثلت الردود على المؤسسات الإعلامية الدولية جزءا أساسيا من محتوى الحساب الرسمي والحسابات الداعمة، حيث اتهمت أغلب وسائل الإعلام بالانحياز، وترديد دعاية حماس.

In response to the remarks of UN Secretary-General António Guterres: Blaming Israel for the UN’s failures and for Hamas’s deeds is a deliberate tactic.

The GHF has so far provided more than 46 million meals directly to Palestinian civilians, not to Hamas. Yet the UN is doing… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 27, 2025

كما هاجمت المؤسسة باستمرار المؤسسات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي، وانتقدت رفضهم التعاون معها.

After threats, lies, and disruption, they turned to cold-blooded murder: Last night Hamas brutally killed at least 5 Gaza Humanitarian Foundation (GHF) aid workers, en route to a distribution center to deliver today’s essential aid. They showed no mercy. Hamas is weaponizing… pic.twitter.com/qeYtkjPwGn — Israel ישראל (@Israel) June 12, 2025

الحسابات المؤثرة

قادت حسابات أميركية وإسرائيلية عملية الترويج للمؤسسة، وحرصت على تضخيم المحتوى الذي تنشره المؤسسة عبر منصاتها.

ولرصد هذه الحسابات، قمنا بسحب عينة تحليلية من التغريدات باستخدام أداة NodeXL، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 29 يونيو/حزيران 2025 (الربع الأخير من الشهر الماضي). بلغت العينة 25 ألف تغريدة صادرة عن 15842 حسابًا.

وشكّل الحساب الرسمي للمؤسسة عبر إكس، والذي أنشأ حديثًا في يونيو/حزيران 2025، نقطة الارتكاز الأساسية، وقد قمنا بسحب بياناته منذ إنشائه وتحليل نمط تفاعله من خلال أدوات تحليل الشبكات.

وأجرينا تحليلا شبكيا بصريا باستخدام أداة (Gephi)، والذي أظهر وجود عدد من التكتلات داخل الشبكة، يقود كل تكتل مجموعة من الحسابات المؤثرة والنشطة، والتي لعبت دورًا محوريًّا في تضخيم الروايات الداعمة لمؤسسة غزة الإنسانية.

ويُظهر الشكل البصري أن النقاش الداعم لهذه المؤسسة تركز حول 3 مجموعات رئيسية من الحسابات، تقودها شخصيات مؤثرة. وتمثل هذه المجموعات حوالي ربع التفاعل الكلي، بنحو 26% من إجمالي الشبكة، ما يعكس على الجانب المقابل الانتقادات الواسعة التي مثلت باقي نسبة التفاعل.

أبرز الشخصيات المروجة لدعاية المؤسسة

ريتشارد كيمب

ضابط سابق في الجيش البريطاني، تحول إلى أحد أبرز الأصوات الدعائية الداعمة لإسرائيل ومؤسسة غزة الإنسانية.

وشغل كيمب مناصب رفيعة في الجيش البريطاني، وشارك في عمليات بأفغانستان والعراق، وعرف منذ سنوات بمواقفه الداعمة لإسرائيل والرافضة لاتهامها بارتكاب الجرائم، معارضا كل التقارير والبيانات الدولية.

وشارك كيمب منذ بداية الحرب الجارية، في تبرير الجرائم الإسرائيلية المستمرة في غزة، ويعتبر الحرب على غزة "معركة من أجل الحضارة الغربية".

I visited another @GHFUpdates food delivery sites today. Thousands of Gazans collecting the free aid they need. Almost 50 million meals delivered in the last month & now around 2 million a day. Don’t believe the lies. pic.twitter.com/R848AACTrv — Rɪᴄʜᴀʀᴅ Kᴇᴍᴘ ⋁ (@COLRICHARDKEMP) June 28, 2025

ومع بداية عمل مؤسسة غزة الإنسانية، حضر كيمب كواجهة للمنظمة، وفي صدارة الوجوه التي استخدمت لتلميع صورتها وإنكار جرائمها، وقد شارك بنفسه داخل مراكز المنظمة في جنوب القطاع.

وفي 28 يونيو/حزيران 2025، نشر ريتشارد كيمب فيديو من داخل أحد مراكز توزيع المنظمة وسط حشد من المدنيين، في أثناء سرده دفاعًا عن المؤسسة ونفيه تقارير إطلاق النار. لكن صوت رشقات نارية ظهر بوضوح في الخلفية، مما أثار شكوكًا كبيرة حول روايته التي اعتبر فيها ما سُمع "مجرد أصوات في منطقة حرب".

Spoke to many Gazans at a @GHFUpdates food distribution site inside Gaza yesterday. The recent addition of potatoes was very popular. Gazans enthusiastic for interaction with GHF staff, which was friendly & warm contrary to Hamas lies. It’s only Hamas that endanger them. pic.twitter.com/D71D2VQj3C — Rɪᴄʜᴀʀᴅ Kᴇᴍᴘ ⋁ (@COLRICHARDKEMP) June 29, 2025

جوني مور

جوني مور هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وهو أحد الوجوه الإعلامية البارزة التي تروج للمنظمة منذ يومها الأول، ولعب دورًا مركزيًّا في الترويج لرواية تصوّر مؤسسة غزة الإنسانية كقناة إنسانية "فعّالة ومستقلة"، بعيدًا عن تأثير حماس.

It’s not just the government of @Israel @UNRWA. I think @TheJusticeDept & @StateDept now may beg to differ Seems kind of an extraordinary step for @AGPamBondi to issue an unprecedented opinion like this without evidence, eh? In case you lost it, I attached it here for you… https://t.co/7MH98Iywx0 pic.twitter.com/gQJrZoOuND — Rev. Johnnie Moore ن (@JohnnieM) July 6, 2025

إعلان

وسبق أن شغل مور مناصب استشارية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى، إلى جانب عضويته السابقة في لجنة الحريات الدينية الأميركية. وعُرف بعلاقاته الوثيقة مع إسرائيل ودعمه الصريح لاتفاقيات التطبيع.

Every day GHF shows up to do the work … GHF OPERATIONAL UPDATE – FRIDAY, JUNE 27, 2025 More than 48 million meals distributed to date

More than two million meals delivered today across three distribution sites



The Gaza Humanitarian Foundation (GHF) continued its operations… pic.twitter.com/sJ7Tq3J8Y1 — Rev. Johnnie Moore ن (@JohnnieM) June 27, 2025

مايك هاكابي

حضر سفير أميركا لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وشارك بكثافة في الترويج لمحتوى حساب المنظمة، مدعوما بالحسابات الأميركية الرسمية، مثل حساب البعثة الرسمية الأميركية في الأمم المتحدة.

We strongly condemn the horrific terrorist attack by Hamas on Palestinian aid workers of the Gaza Humanitarian Foundation that murdered at least eight Gazan aid workers. Hamas has reached a new low in its desperate attempt to retain control of the people of Gaza. But it will not… — U.S. Mission to the UN (@USUN) June 13, 2025

ومنذ بدء نشاط مؤسسة غزة الإنسانية في القطاع، لعب هاكابي دورًا مركزيًّا في الترويج لروايتها الرسمية، حيث نشر تغريدات متكررة حول أرقام توزيع الوجبات، وهاجم تقارير إعلامية تتحدث عن سقوط ضحايا خلال عمليات التوزيع، متهمًا وسائل الإعلام الأميركية بتبنّي "روايات مضللة من إنتاج حماس".

Grateful for @JohnnieM for leadership of humanitarian effort in Gaza. Do you get the idea that some people don't want the aid to really get to people in need? @realDonaldTrump gave us all the mission: Get food to hungry people but don't let the savages of Hamas steal it. https://t.co/nKfezAJdGz — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 26, 2025

إييال ياكوبي

يُعد من أبرز الوجوه الرقمية الداعمة لإسرائيل على منصة "إكس"، حيث يشارك يوميا بعشرات المنشورات التي تروّج للرواية الإسرائيلية وتهاجم المؤسسات الإعلامية الدولية التي تغطي الحرب على غزة. ويُعرف بخطابه الحاد وسرعته في الرد، ويتابعه أكثر من 160 ألف متابع.

BREAKING: GHF announced that they have successfully distributed 9 million meals to Gazans. Anyone who opposes this new aid system, wants Palestinians to starve in order to post photos for propaganda. pic.twitter.com/iirPrI4HJr — Eyal Yakoby (@EYakoby) June 6, 2025

وأثار نشاطه الكثيف -الذي يتجاوز أحيانًا 100 منشور يوميا- شكوك عدد من المراقبين، الذين تساءلوا عما إذا كان الحساب يُدار من شخص واحد فعلًا، أم أنه جزء من فريق منظم، حيث رُصد تفاعله المتكرر مع حسابات تبدو آلية أو مرتبطة بحملات تضخيم.

The BBC is back to doing their thing. The GHF confirmed, with evidence, that no such incident occurred today. pic.twitter.com/XLrPtwHVw2 — Eyal Yakoby (@EYakoby) June 17, 2025

حساب "Osint613"

يتابعه أكثر من 677 ألف مستخدم. برز دوره كأحد الحسابات الأساسية في الترويج لنشاط مؤسسة غزة الإنسانية من خلال نشره اليومي لأرقام حول عدد الوجبات الموزعة ومواقع التوزيع، إضافة إلى تبنّيه روايات المؤسسة في مواجهة الانتقادات الدولية.

The Gaza Humanitarian Foundation (GHF) reported a record-breaking distribution of over two million meals in a single day across three locations—two in Rafah and one in central Gaza. Over the course of its 15-day operation, GHF has provided a total of 13.5 million meals. pic.twitter.com/4WNrYIVosB — Open Source Intel (@Osint613) June 10, 2025

ورغم مظهره المهني وانتشاره الواسع، وتقديمه نفسه كحساب متخصص في استخبارات المصادر المفتوحة، فإن ما يقدمه يشير لكونه ضمن مجموعة الحسابات التابعة لإسرائيل، والتي توجد في أغلب الحملات الرقمية المنظمة.

A massive group of Gazans gathered tonight at the GHF food distribution center in Netzarim, central Gaza. pic.twitter.com/dhNFtlG5ir — Open Source Intel (@Osint613) July 7, 2025

كما سبق وشارك الحساب عشرات الصور والمقاطع المضللة التي تروج لإسرائيل، ما يخالف أبسط تعريفات الحساب، كمحلل مصادر مفتوحة.

حساب (Imshin)

يُعد حساب (Imshin) من أبرز الأصوات الإسرائيلية التي شاركت بتلميع مؤسسة غزة الإنسانية على منصة "إكس"، حيث يقوم الحساب على محتوى بصري مكثف يتضمن مقاطع فيديو وصورا من داخل غزة تُظهر توزيع المساعدات.

وينشط الحساب بشكل يومي، ويستخدم وسم #TheGazaYouDontSee للترويج لصورة إيجابية عن الوضع الإنساني تتعارض مع ما تنقله التقارير الدولية.

ويلعب هذا الحساب دورًا بارزًا في تعزيز خطاب المؤسسة يركز على نفي وجود مخاطر في مراكز التوزيع، ويقدّم شهادات مصورة تزعم أن الطعام يُوزع بحرية للجميع، ويعتمد عليه الحساب الرسمي للمنظمة ويشارك منه الكثير من الفيديوهات.

Proof positive free food is reaching those who need it. We are working hard to make more scenes like this possible. https://t.co/wistKFv1n9 — Gaza Humanitarian Foundation (@GHFUpdates) July 4, 2025

وهذا الحضور الميداني الرقمي جعله أحد الحسابات المركزية داخل الشبكة الداعمة لمؤسسة غزة الإنسانية، كما أظهر التحليل الشبكي لتفاعلات يونيو/حزيران 2025.

ويُلاحظ أن هذه الحسابات رغم تنوع خلفياتها الظاهرية، تنشر سرديات متطابقة أو متقاربة في الصياغة والتوقيت، ويتضح ذلك من خلال منشورات متشابهة، وأحيانًا بنفس العبارات أو الصور.