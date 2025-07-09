عاجل | مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يطلق وابلا من القنابل الدخانية والقذائف المدفعية على وسط وشرق مدينة خان يونس

قال مراسل الجزيرة إن "مروحيات إسرائيلية تطلق النار بكثافة على وسط شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق منخفض للطيران الحربي".

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي يطلق وابلا من القنابل الدخانية والقذائف المدفعية على وسط وشرق مدينة خان يونس.

بينما قالت قناة الأقصى الفضائية إن جيش الاحتلال تعرض لكمين في خان يونس، مؤكدة أن طائرات مروحية وصلت إلى المكان لإجلاء قتلى وجرحى.

التفاصيل بعد قليل..