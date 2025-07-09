قصف عنيف على خان يونس وسط أنباء عن كمين جديد للمقاومة

قال مراسل الجزيرة إن "مروحيات إسرائيلية تطلق النار بكثافة على خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق منخفض للطيران الحربي"، وسط أنباء عن كمين جديد للمقاومة الفلسطينية.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي يطلق وابلا من القنابل الدخانية والقذائف المدفعية على وسط مدينة خان يونس وشرقها.

بينما قالت قناة الأقصى الفضائية إن جيش الاحتلال تعرض لكمين في خان يونس، مؤكدة أن طائرات مروحية وصلت إلى المكان لإجلاء قتلى وجرحى.

وقد تصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة الكمائن التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة منذ تجدد العمليات العسكرية في مارس/آذار الماضي، إذ تحولت هذه الكمائن إلى أداة استنزاف فعالة كبّدت الجيش خسائر متزايدة في الأرواح والعتاد.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 194 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ومنذ بداية الحرب، قُتل 883 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6060، معظمهم في غزة، وفق معطيات الجيش الذي أعلن خلال الأسابيع الأخيرة مقتل وإصابة العديد من عسكرييه في غزة.