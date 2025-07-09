الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي في غزة خلال محاولة أسره

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خلال محاولة أسره في عملية نوعية كشفت عنها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي مساء اليوم، أظهر تحقيق أولي أن مسلحين خرجوا من نفق في خان يونس وهاجموا القوات الإسرائيلية خلال "نشاط عملياتي".

وأوضح البيان أن المهاجمين حاولوا أسر الجندي الذي يعمل مشغلا لآلية هندسية، لكنه قاومهم فأطلقوا النار عليه وقتلوه.

وأضاف الجيش أن قواته الموجودة في المنطقة أطلقت النار على المهاجمين وأصابت عددا منهم وأحبطت عملية الأسر، ولا يزال التحقيق جاريا في الأمر، وفقا للبيان.

إصابات برصاص قناص

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أيضا إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق قناص النار عليهم في مدينة غزة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نفّذت المقاومة الفلسطينية سلسلة من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، خلّفت العديد من القتلى والجرحى في صفوفه.

القسام تعلن عن محاولة مقاتليها أسر أحد جنود الاحتلال خلال اشتباكهم مع قوات الاحتلال في خان يونس صباح اليوم.. ما دلالة ذلك؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/L06iDZ0tvF — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 9, 2025

عملية نوعية

وقد أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من الإغارة، صباح اليوم، على تجمع لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأوضحت كتائب القسام -في بيان عبر تليغرام- أن المقاتلين استهدفوا دبابة ميركافا وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، ثم استهدفوا حفارين عسكريين بقذائف من النوع ذاته.

وأضافت الكتائب أن مقاتليها اشتبكوا بعد ذلك مع قوات الاحتلال وحاولوا أسر أحد الجنود "إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك، قبل أن يجهزوا عليه ويغتنموا سلاحه"، وفق البيان.

مع إعلان القسام استهداف دبابة إسرائيلية وناقلة جند وحفارين.. خسائر كبيرة في المعدات الإسرائيلية التي يستخدمها الاحتلال في الميدان بقطاع #غزة، ماذا يعني ذلك؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/81rcNtX1wE — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 9, 2025

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وقال قيادي في القسام للجزيرة إنه لم يكتب لعملية الأسر اليوم في خان يونس النجاح، مؤكدا أن "التوفيق سيكون حليفنا في قادم العمليات".

ووفق هذا القيادي، فإن مقاتلي القسام في العُقد القتالية والكمائن يتربصون بجنود وآليات العدو لإيقاعهم بمقتلة كبيرة، لافتا إلى أن عناصر القسام "دكوا بعملياتهم الأخيرة هيبة جيش الاحتلال المزعومة ومرغوا أنف جنوده في وحل غزة".

وأمس الثلاثاء، توعد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام جيش الاحتلال بتكبيده خسائر يومية من شمال القطاع إلى جنوبه ضمن معركة استنزاف، ملمحا إلى أن المقاومة في غزة قد تتمكن قريبا من أسر جنود إسرائيليين.