شهيد في نابلس متأثرا بجراحه والاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

استشهد طفل فلسطيني، متأثرا بجروحه الحرجة، في مخيم عسكر شرق نابلس، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا اليوم الأربعاء من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان صحفي، استشهاد الطفل إياد شلختي (12 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، الأحد الماضي، قرب تلة مخيم عسكر الجديد.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال نفّذت حملات مداهمة واعتقال في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا على الأقل.

وفي روجيب، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في البلدة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت روجيب، وشرعت بهدم منزل مؤلف من طابقين، عقب إجبار عائلته على إخلائه.

وجنوب نابلس، أغلق مستوطنون، صباح اليوم، طريقا بالقرب من بلدة عقربا، بالسواتر الترابية.

وأفاد ناشط ضد الاستيطان بأن مستوطنين أغلقوا طريقا يصل بين بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل بالسواتر الترابية، بعد تجريف أجزاء منه.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، بلدة عقابا شمال المدينة. وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم البلدة، ودهم منزلا، قبل أن ينسحب باتجاه حاجز تياسير شرق طوباس.

وتشهد البلدة في الفترة الأخيرة، اقتحامات متكررة، ومداهمة منازل المواطنين، والعبث في محتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، بينهم طفلان، خلال اقتحامها بلدة حارس شمال غرب سلفيت.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ضاحية اكتابا شرق المدينة شمالي الضفة الغربية.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من المدينة شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا في الثلاثينات من العمر، بعد أن دهمت منزله وفتشته.

هجمات مستوطنين

في الأثناء، هاجم مستوطنون بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واعتدوا على الأهالي وأضرموا النار بأراضٍ زراعية.

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وقالت مصادر إن عددا من المستوطنين هاجموا الأهالي في منطقة الوطواط القريبة من مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين.

وأضافت المصادر أن المستوطنين نفذوا سلسلة اعتداءات بحق الأهالي، وأضرموا النار في أراضٍ زراعية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون في النصف الأول من العام الجاري ما يزيد على 2153 اعتداء، تسببت في استشهاد 4 مواطنين.

وتراوحت اعتداءات المستوطنين بين الهجوم على البلدات الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإحراق المنازل وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستيطانية، والاستيلاء على أراضي المواطنين، والاعتداء على مركباتهم.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 993 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك، بينما ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.