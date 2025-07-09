سرايا القدس تعلن عن قنص جندي إسرائيلي بحي التفاح

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي أعلى جبل الصوراني بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي السياق نفسه، نشرت سرايا القدس اليوم الأربعاء مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في مناطق التوغل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في خان يونس وغيرها من مناطق شمال وجنوب القطاع، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفه، بالإضافة إلى خسائر في المعدات والآلات والمدرعات.

وأكدت صحيفة "هآرتس" مقتل 62 جنديا بالجيش الإسرائيلي في غزة منذ بداية العام، ومن جهتها أعلنت مواقع إخبارية إسرائيلية مقتل عامل إسرائيلي متعاون مع الجيش في شمال قطاع غزة.

وتعرض الجيش الإسرائيلي قبل حوالي يومين لكمين مركب في بيت حانون شمالي قطاع غزة، نفذته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أسفر عن مقتل وإصابة 19 جنديا.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، قُتل 883 جنديا إسرائيليا وأصيب 6060، معظمهم في غزة، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي الذي أعلن خلال الأسابيع الأخيرة مقتل وإصابة العديد من جنوده في غزة.