توقعات بتراجع إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا بنحو 10%

قال مسؤولون في القطاع الزراعي بغرب أفريقيا إن حصاد الكاكاو في موسم 2025-2026 قد يتراجع بنسبة 10%، وذلك بعد فترتين متتاليتين سجل فيهما أرقاما دون المستوى المطلوب.

وتعد دول كوت ديفوار وغانا ونيجيريا والكاميرون مسؤولة عن إنتاج ثلثي الكاكاو على المستوى العالمي، لكنها أصبحت تواجه تحديات متزايدة تشمل تقلبات المناخ وأمراض الأشجار، إضافة إلى الأنشطة العشوائية لتعدين الذهب التي تدمر النباتات الخضراء.

وحسب المسوح الميدانية التي أجراها متخصصون وخبراء في المجال الزراعي، فإن نفوق الزهور وثمار الكاكاو التي تشير إلى حجم المحصول قد ارتفعت بشكل كبير في يونيو/حزيران الماضي.

ووفقا للخبراء الزراعيين، فإن الأرقام الدقيقة لمستوى المحاصيل في هذا العام لن تكون متاحة بشكل دقيق إلا في بداية سبتمبر/أيلول المقبل رغم أن المؤشرات الأولية تشير إلى انخفاض واضح في حجم الإنتاج.

تذبذب في الأسعار

وساهم انخفاض الإنتاج في كوت ديفوار وغانا خلال الموسمين الماضيين في ارتفاع أسعار الكاكاو عالميا إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، قبل أن تتراجع لاحقا في بلدان عدة.

وقبل 5 سنوات كانت دولة كوت ديفوار تنتج مليوني طن كاكاو، لكنها حاليا تتوقع إنتاج 1.6 مليون طن، الأمر الذي يكشف عن تراجع مستمر في المحصول الزراعي.

أما في دولة غانا فقد انخفض حجم الإنتاج من مليون طن سنويا إلى أقل من نصف مليون في العام الماضي بسبب هلاك الأشجار وعدم الاهتمام بها وانتشار أضرار آثار التعدين والتغير المناخي.

وبينما تخطط غانا لإنتاج نحو 600 طن في العام الجاري توقعت المنظمة الدولية للكاكاو أن نسبة إنتاجها لن يتجاوز عتبة 500 ألف طن.