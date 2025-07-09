جنوب السودان: المرحّلون من أميركا تحت رعاية الحكومة

قالت حكومة جنوب السودان أمس الثلاثاء إن 8 مهاجرين تم ترحيلهم إلى البلاد من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هم الآن تحت رعاية السلطات في جوبا، وذلك بعد خسارتهم معركة قانونية لوقف ترحيلهم إلى البلد غير المستقر سياسيا.

وكان الرجال الثمانية محتجزين لدى السلطات الأميركية لأكثر من شهر في قاعدة عسكرية في جيبوتي، قبل ترحيلهم يوم الجمعة، ووصلوا إلى العاصمة جوبا يوم السبت، بحسب الحكومة الأميركية وموظفين في مطار جوبا.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية في جنوب السودان أن هؤلاء المهاجرين يخضعون حاليا لإجراءات فحص وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية المعمول بها، مشيرا إلى أن حكومة جوبا استجابت لطلب الولايات المتحدة "كبادرة حسن نية" لقبولهم.

وقد أصبحت قضية هؤلاء المهاجرين نقطة اشتعال في الجدل القانوني حول حملة الرئيس الأميركي لردع الهجرة، من خلال عمليات ترحيل بارزة إلى "دول ثالثة" يقول المهاجرون إنهم يواجهون فيها مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضح محامو المرحّلين أن الرجال الثمانية ينحدرون من كوبا، ولاوس، والمكسيك، وميانمار، والسودان، وفيتنام، وقد جادلوا بأن ترحيلهم إلى جنوب السودان يُعد انتهاكا للدستور الأميركي الذي يحظر العقوبة القاسية وغير المعتادة.