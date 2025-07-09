تعرف على تصعيد الاحتلال ومستوطنيه على مدن الضفة عبر الخريطة التفاعلية

بالتوازي مع حرب الإبادة التي يمارسها في قطاع غزة، يشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة التضييق على مدن مناطق الضفة الغربية، من خلال الاعتقالات والاقتحامات وتهديم المنازل وتهجير السكان ومصادرة الأراضي.

وفي سياق التطورات التي تشهدها الضفة، استشهد طفل فلسطيني، متأثرا بجروحه الحرجة، في مخيم عسكر شرق نابلس، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا اليوم الأربعاء من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، 20 منهم -بينهم رجل مسن- اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية الطبقة جنوب مدينة دورا جنوب الضفة.

وتظهر الخريطة التفاعلية التي بثتها قناة الجزيرة صورة عامة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية ومنها، الخليل (جنوبا) ونابلس (شمالا) وجنين (شمالا) وطولكرم (شمالا).

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن عملية "السور الحديدي" تهدف إلى بسط النفوذ الإسرائيلي في 3 مخيمات رئيسية، هي جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية بهدف إعادة تشكيل البيئة العملياتية للجيش وتغيير ملامح المنطقة لتصبح مناطق مفتوحة وسهلة الوصول تقع تحت سيطرة الجيش مما يتيح حرية الحركة لإحباط العمليات العسكرية.

اقتحامات وسواتر ترابية

ففي مدينة الخليل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام بلدة صوريف (شمالا).

ومن جهتهم، قام مستوطنون بنصب غرف متنقلة بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وذلك في ظل حملة حصار مشددة تفرضها قوات الاحتلال في محيط الحرم الإبراهيمي وعند بواباته وفي ساحاته.

كما نصب مستوطنون غرفا متنقلة على "جبل الجمجمة" في مدينة حلحول شمال الخليل، وهو جبل إستراتيجي يطل على مستوطنة “كرمي تسور" وعلى الطرق المؤدية إلى التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

وفي نابلس، التي تتعرض بدورها لاقتحامات متتالية من جيش الاحتلال، أقام مستوطنون سواتر ترابية لمنع الفلسطينيين من التحرك بين بلدتي عَقْرَبا ومجدل بني فاضل جنوبي نابلس.

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وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون في النصف الأول من العام الجاري ما يزيد على 2153 اعتداء، تسببت في استشهاد 4 مواطنين.

وفي إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل، تعرضت مدينة جنين ومخيمها إلى عمليات توغل وتدمير لمئات المنازل الفلسطينية، ولم يسمح جيش الاحتلال أمس سوى لـ20 امرأة من دخول المخيم.

كما تعرض مخيم طولكرم لعمليات تجريف وهدم لمنازل الفلسطينيين من قبل جرافات الاحتلال العسكرية، حيث بدأت أمس الثلاثاء عمليات هدم شملت هدم 104 مبان سكنية، كما ورد في الخريطة التفاعلية التي قدمها عبد القادر عراضة.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام على نحو 165 قرارا لتوسيع وبناء مستوطنات جديدة في الضفة.