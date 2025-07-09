التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، والوفد المرافق له، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وأفادت مصادر للجزيرة بأنه من المقرر أن يشارك باراك في المحادثات الرامية لتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وانتقد المبعوث الأميركي بطء استجابة قوات سوريا الديمقراطية للمفاوضات، وقال إن الطريق الوحيد أمامها يمر عبر دمشق.

وقال باراك إن الحكومة السورية أبدت حماسا لضم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسساتها ضمن مبدأ دولة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن قائد قسد مظلوم عبدي وصل إلى دمشق على رأس وفد لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين، لاستكمال تطبيق اتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي.

وأوضحت المصادر أن عبدي قد يلتقي وزيري الداخلية والدفاع السوريين، وبناء على نتائج اللقاء قد يلتقي أيضا الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا.

يشار إلى أنه في 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية اتفاقا يقضي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.

وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.