نفت الصين، اليوم الأربعاء، أن تكون استهدفت طائرة عسكرية ألمانية بأشعة ليزر أثناء قيامها بمهمة لحماية الملاحة البحرية في أجواء البحر الأحمر، ردا على اتهامات وجهتها برلين الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، "يجب على الطرفين اعتماد موقف عملي وتعزيز التواصل في الوقت المناسب، وتجنب سوء الفهم والتقدير".

وأوضحت ماو نينغ أن السفن الصينية تنفذ مهام مرافقة في خليج عدن والمياه الصومالية "مساهمةً بذلك في أمن الممرات الملاحية الدولية".

وكانت ألمانيا أعلنت الثلاثاء أن طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني تعرضت للاستهداف بأشعة ليزر صينية من دون سابق إنذار في 2 يوليو/تموز في البحر الأحمر، واستدعت إثر ذلك السفير الصيني في برلين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ميتكو مولر، خلال مؤتمر صحفي دوري الأربعاء، "لدينا مؤشرات واضحة تفيد بأن سفينة حربية صينية استخدمت الليزر ضد طائراتنا".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور إن برلين أكدت خلال الاجتماع أنها "تتوقع عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

عملية "أسبيدس"

وكانت الطائرة الألمانية تشارك في عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، والهادفة إلى حماية حركة الملاحة البحرية من هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وسبق أن وُجهت إلى الصين اتهامات متكررة باستخدام أشعة الليزر في "أعمال ترهيب بحرية"، ففي فبراير/شباط 2023، اتُّهمت سفينة تابعة للبحرية الصينية بتوجيه "ليزر من النوع العسكري" نحو سفينة تابعة لخفر سواحل فلبينيين في بحر جنوب الصين.

وللصين منذ 2017 قاعدة عسكرية في جيبوتي، مطلة على خليج عدن المتصل بالبحر الأحمر، ما يتيح لبكين تأمين مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة في مجالات النقل والصناعة والطاقة.