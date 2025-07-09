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الصين تنفي استهداف طائرة ألمانية بأجواء البحر الأحمر

SCHLESWIG, GERMANY - JUNE 09: A Tornado fighter plane of the German Air Force is pictured during its take off at Jagel airbase during a media event prior to the Air Defender 2023 military exercises on June 9, 2023 in Jagel, Germany. Germany is hosting Air Defender 2023, which with 250 participating aircraft from 25 nations and 10,000 military personnel is the biggest air exercise ever of the NATO military alliance. The exercises are scheduled to run from June 12-23. (Photo by Morris MacMatzen/Getty Images)
مقاتلة ألمانية خلال مناورات سابقة (غيتي)
9/7/2025-|آخر تحديث: 22:11 (توقيت مكة)

نفت الصين، اليوم الأربعاء، أن تكون استهدفت طائرة عسكرية ألمانية بأشعة ليزر أثناء قيامها بمهمة لحماية الملاحة البحرية في أجواء البحر الأحمر، ردا على اتهامات وجهتها برلين الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، "يجب على الطرفين اعتماد موقف عملي وتعزيز التواصل في الوقت المناسب، وتجنب سوء الفهم والتقدير".

وأوضحت ماو نينغ أن السفن الصينية تنفذ مهام مرافقة في خليج عدن والمياه الصومالية "مساهمةً بذلك في أمن الممرات الملاحية الدولية".

وكانت ألمانيا أعلنت الثلاثاء أن طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني تعرضت للاستهداف بأشعة ليزر صينية من دون سابق إنذار في 2 يوليو/تموز في البحر الأحمر، واستدعت إثر ذلك السفير الصيني في برلين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ميتكو مولر، خلال مؤتمر صحفي دوري الأربعاء، "لدينا مؤشرات واضحة تفيد بأن سفينة حربية صينية استخدمت الليزر ضد طائراتنا".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور إن برلين أكدت خلال الاجتماع أنها "تتوقع عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

تصميم خاص خريطة جيبوتي
خريطة جيبوتي (الجزيرة)

عملية "أسبيدس"

وكانت الطائرة الألمانية تشارك في عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، والهادفة إلى حماية حركة الملاحة البحرية من هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وسبق أن وُجهت إلى الصين اتهامات متكررة باستخدام أشعة الليزر في "أعمال ترهيب بحرية"، ففي فبراير/شباط 2023، اتُّهمت سفينة تابعة للبحرية الصينية بتوجيه "ليزر من النوع العسكري" نحو سفينة تابعة لخفر سواحل فلبينيين في بحر جنوب الصين.

وللصين منذ 2017 قاعدة عسكرية في جيبوتي، مطلة على خليج عدن المتصل بالبحر الأحمر، ما يتيح لبكين تأمين مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة في مجالات النقل والصناعة والطاقة.

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المصدر: الفرنسية

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