الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات "خاصة ومركزة" جنوبي لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، إنه نفّذ عمليات "خاصة ومركزة" في مناطق عدة من جنوب لبنان، بهدف ما سماها تدمير وسائل قتالية وبنى تحتية لحزب الله، ومنع إعادة تموضع عناصره في المنطقة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس أنه "بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان، توجه الجنود إلى تنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع حزب الله".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مقاتلين من "اللواء 300" عثروا في "جبل بلاط الواقع" بالقطاع الغربي في الجنوب، على مستودعات أسلحة، ومرابض إطلاق قذائف صاروخية، تابعة لحزب الله، ودمروها.

وأضاف أن قوات من اللواء ذاته دمرت وسائل قتالية، منها عبوات ناسفة أخفيت في منطقة وعرة عثرت عليها قرب "اللبونة" في القطاع الغربي، كما عثرت في المنطقة نفسها على بنية تحتية كانت تستخدم لتخزين الوسائل القتالية، وتمّ تدميرها.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 232 قتيلا و531 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لوقف إطلاق النار، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا من لبنان، ويواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة.