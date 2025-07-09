قمة أذرية أرمينية غدا في أبو ظبي لبحث خطة للسلام

يجتمع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي غدا الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام بعد صراع استمر لما يقارب 4 عقود.

وسيكون اجتماع أبو ظبي أول لقاء رسمي بين الزعيمين منذ أن اتفقا على مسودة اتفاق السلام.

والتقى باشينيان خلال زيارة نادرة إلى تركيا الشهر الماضي بالرئيس رجب طيب أردوغان الذي قال إنه سيدعم جهود يريفان للسلام مع باكو.

كما عبرت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عن آمالها في التوصل إلى اتفاق بين البلدين الجارين.

وخاضت الدولتان الواقعتان في جنوب القوقاز سلسلة من الحروب منذ أواخر الثمانينيات عندما انشقت ناغورني قره باغ -وهي منطقة في أذربيجان كان معظم سكانها من الأرمن في ذلك الوقت- عن أذربيجان بدعم من أرمينيا.

وفي انفراجة كبيرة، قال البلدان في مارس/آذار الماضي إنهما وضعا اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق للسلام، لكن لا يزال موعد توقيعه غير مؤكد.

وزادت بشكل كبير أيضا بعد فترة وجيزة من إعلان مسودة الاتفاق وقائع انتهاكات وقف إطلاق النار على حدودهما المغلقة التي تنتشر فيها تعزيزات عسكرية، لكن لم يتم في الآونة الأخيرة الإبلاغ عن أي انتهاكات.

وبدأت محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان بعد أن استعادت باكو في سبتمبر/أيلول 2023 السيطرة على إقليم قره باغ، مما اضطر أغلبية الأرمن في المنطقة -والبالغ عددهم 100 ألف تقريبا- للفرار إلى أرمينيا.