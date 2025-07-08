110 قتلى في فيضانات تكساس وعمليات البحث مستمرة

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية تكساس الأميركية خلال عطلة الرابع من يوليو/تموز إلى 110 أشخاص، فيما لا تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة وسط ظروف صعبة.

وسجلت مقاطعة كير وحدها وفاة 87 شخصا بينهم 27 طفلا ومرشدا من مخيم "كامب ميستيك" الصيفي للفتيات على ضفاف نهر غوادلوبي والذي كان فيه نحو 750 شخصا، فيما لاتزال 10 فتيات ومشرفة واحدة في عداد المفقودين.

وقال المقدم بن بيكر من جهاز حراس الغابات في تكساس إن "الدخول في عمق الحطام المتراكم بالغ الخطورة"، مضيفا في مؤتمر صحفي أن البحث لا يزال جاريا بمشاركة مروحيات وطائرات دون طيار وفرق مع كلاب مدربة، للعثور على ضحايا آخرين.

وأضاف بن بيكر "إنها مهمة شاقة وطويلة ومحفوفة بالمخاطر" موضحا أن 300 عنصر من الجهاز يشاركون في عمليات البحث.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن وسط الولاية لم يعد مشمولا بتحذيرات من حدوث فيضانات بل من "احتمال هطول أمطار غزيرة متفرقة".

وقال بيكر إن "ذلك سيؤثر على دورياتنا وعمليات البحث لكنه لن يمنعها"، مؤكدا "أن الأولوية الآن هي إعادة السكان إلى منازلهم".

وقال جوناثان لامب من شرطة كيرفيل، خلال المؤتمر الصحفي، إن "أجهزة الطوارئ تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين يعرقلون الطرقات التي علينا سلوكها".

ورفضت السلطات الرد على سؤال حول أعطال محتملة في نظام الإنذار بوقوع فيضانات.

وقالت السلطات المشرفة على عمليات البحث عن الضحايا إنها ستؤجل الرد على الأسئلة المتعلقة بالتحذيرات الجوية، ولماذا لم تقم بعض المخيمات الصيفية بالإخلاء قبل وقوع الفيضانات.