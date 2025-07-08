هيئة بحرية: سفينة تفقد قدرتها على الإبحار بعد تعرضها لهجوم غربي الحديدة‭

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية -اليوم الثلاثاء- بأن السفينة التي استهدفت بهجوم مسلح في البحر الأحمر، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن، تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قدرتها على الإبحار.

ووفق التقارير، فقد أطلق مسلحون، الأحد الماضي، على متن 8 زوارق صغيرة قذائف صاروخية وأسلحة خفيفة تجاه السفينة التي كانت تبحر على بُعد 51 ميلا بحريا (94 كيلومترا) جنوب غرب ميناء الحُديدة.

وأفادت هيئة العمليات بأن الفريق الأمني على متن السفينة رد على الهجوم بإطلاق النار، في حين ذكرت شركة "أمبري" للأمن البحري أن السفينة تعرضت لأضرار من مسيّرتين بحريتين غير مأهولتين، في حين تم التصدي لهجومين آخرين بمسيّرتين من النوع ذاته.

وبحسب مصادر أمنية، فإن السفينة المستهدفة تدعى "ماجيك سيز" وترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها إلى جهة يونانية، وقد تسرّبت المياه إليها عقب الهجوم الذي تسبب أيضا في اندلاع حريق.

ولم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن الهجوم، إلا أن خصائص السفينة المستهدَفة تتطابق مع تلك التي يستهدفها الحوثيون عادة، خاصة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد صعّد الحوثيون من هجماتهم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، قالوا إنها تأتي "تضامنا مع الشعب الفلسطيني" ضد العدوان الإسرائيلي، إذ تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.