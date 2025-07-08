مدريد تستضيف القمة الثالثة مع أفريقيا لتعميق الاستثمار والتجارة

انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد الماضي، فعاليات القمة الثالثة بين أفريقيا وإسبانيا، بمشاركة ممثلين عن حكومات أفريقية من بينها كوت ديفوار وتوغو والصومال، إلى جانب مسؤولين إسبان رفيعي المستوى.

وتهدف القمة إلى مضاعفة فرص الاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات مثل البناء، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والصناعات الدوائية، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، وسط تطلعات لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه مدريد إلى ترسيخ حضورها في القارة الأفريقية، التي تمثل حاليا نحو 6% من صادرات إسبانيا و7% من وارداتها.

ووفقا للإحصائيات، بلغ حجم التبادل التجاري بين أفريقيا وإسبانيا نحو 30 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024، متجاوزا بذلك حجم التبادل بين إسبانيا وأميركا اللاتينية.

وتُعد نيجيريا المورد الأول للنفط لإسبانيا، في حين تحتل الجزائر المرتبة الثانية في توريد الغاز.

نحو شراكة إستراتيجية متوازنة

شدد المشاركون على أهمية تحويل القرب الجغرافي إلى فرص اقتصادية ملموسة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

من جانبها، تسعى مدريد من خلال هذه القمة إلى تعزيز حضورها المؤسسي في أفريقيا، عبر شبكة غرف التجارة ومشاريع التدريب المهني، لا سيما في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

ويُتوقع أن تسفر القمة عن اتفاقيات جديدة تدعم هذا التوجه.