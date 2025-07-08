محكمة بريطانية تنظر في اعتداء مزعوم على ضباط شرطة بمطار مانشستر

عرضت محكمة بريطانية يوم الاثنين على هيئة المحلفين لقطات مصورة لاعتداء مزعوم على ضباط شرطة في مطار مانشستر في 23 يوليو/تموز من العام الماضي.

وشاهدت هيئة المحلفين في محكمة ليفربول مقطع فيديو من كاميرات مراقبة المطار، تُظهر شخصين يعتديان على 3 ضباط شرطة، في ادعاء وصف بأنه "مستوى عالٍ من العنف" الذي مارسه المتهمون تجاه الضباط، وفق ما نشرته صحيفة التلغراف البريطانية.

ويُزعم الادعاء أن محمد فاخر أماز (20 عاما) ومحمد أماد، (26 عاما) قد تصادما مع ضباط الشرطة بعد استدعائهم إلى حادثة في مقهى ستاربكس في مبنى الركاب، حيث قيل إن أماز نطح أحد الزبائن برأسه.

وبعد دقائق، اقترب 3 ضباط، وهم الشرطي زاكاري مارسدن والشرطية إيلي كوك، وكلاهما مسلح، والشرطية ليديا وارد غير المسلحة، من المتهمين في موقف سيارات مبنى الركاب.

ويقول الادعاء إن أماز قاوم الشرطة عندما حاولت إبعاده عن جهاز الدفع لاعتقاله، ثم تدخل أماد.

وأشار المحامي المساعد آدم بيركبي إلى أن أماز وجّه 10 لكمات، إحداها في وجه الشرطية وارد أسقطتها أرضا وكسرت أنفها، وأن أماد وجه 6 لكمات إلى ضابط الأسلحة النارية، الشرطي مارسدن.

يُقال أيضا إن أماز ركل الشرطي مارسدن وضرب ضابطة الأسلحة النارية، الشرطية كوك، بمرفقه مرتين.

وكانت المحكمة قد استمعت سابقا إلى الشرطية وارد التي أصيبت بكسر في أنفها أثناء الاعتداء، كما يقال إن أماز لكم الشرطية مارسدن من الخلف، قبل أن تُطلق الشرطية كوك صاعقها الكهربائي عليه.