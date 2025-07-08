ماكرون يزور بريطانيا منذ بريكست ويبحث ملفيْ الهجرة والدفاع

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، زيارة دولة تستمر 3 أيام إلى بريطانيا بدعوة من الملك تشارلز الثالث، في أول زيارة لرئيس دولة أوروبية إلى المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وأول زيارة رسمية لزعيم أوروبي منذ تولّي تشارلز العرش.

وتأتي الزيارة وسط تقارب ملحوظ بين باريس ولندن بعد سنوات من التوتر عقب بريكست، وتُعدّ مؤشرا على رغبة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في "إعادة إطلاق" العلاقات مع أوروبا.

وترافق الرئيس الفرنسي عقيلته بريجيت، ومن المقرر أن يستقبلهما ولي العهد الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت عند وصولهما قاعدة نورثولت الجوية قبل التوجه إلى قلعة ويندسور.

ويتخلل اليوم الأول من الزيارة مراسم احتفالية باذخة، تشمل مسيرة بعربة تجرها الخيول واستعراضا عسكريا ومأدبة رسمية يقيمها الملك والملكة كاميلا.

ومن المنتظر أن يُلقي ماكرون خطابا نادرا أمام مجلسي اللوردات والعموم في قصر ويستمنستر، في تكريم يعكس رمزية الزيارة.

قمة ثنائية عن الدفاع والهجرة

وفي اليوم الثاني، يجتمع ماكرون بستارمر لبحث أبرز القضايا الثنائية، وعلى رأسها ملف الهجرة عبر نفق المانش، إذ تسعى لندن لإقناع باريس بالسماح لقواتها الأمنية بالتصدي للزوارق في المياه الدولية.

كما سيبحثان ملف الدفاع، مع تصاعد التهديدات الأمنية الأوروبية في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر أن تنعقد قمة ثنائية الخميس بمشاركة عدد من وزراء البلدين، للاتفاق على خطوات جديدة ضمن اتفاقات لانكستر هاوس التي تُعدّ حجر الأساس في التعاون العسكري بين لندن وباريس منذ 2010.

ويترأس الزعيمان اجتماعا عبر الفيديو لـ"تحالف العزم" الذي يسعى إلى ضمان أمن أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، وهي فكرة لا تحظى بدعم الولايات المتحدة وترفضها روسيا، ولكنها تعبر عن رغبة أوروبا في بناء ترتيبات أمنية طويلة الأمد بعد الحرب.

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وإلى جانب المباحثات السياسية، يتوقع أن تسعى باريس لدفع مشروع الاستثمار في محطة الطاقة النووية البريطانية "سايزويل سي" إضافة إلى مشاركة ماكرون في فعالية عن الذكاء الاصطناعي وعشاء رسمي في حي المال بلندن.

وتضم زيارة ماكرون أيضا محطة رمزية بالمتحف البريطاني.