لجنة أممية: 1.8 مليون نازح أو عديم الجنسية في تشاد خلال 2024

قالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) إن تشاد تضم 1.8 مليون نازح أو عديم الجنسية في 2024.

ولاحظت اللجنة الأممية أن تشاد أيضا استقبلت 1.2 مليون لاجئ خلال 2024 وحده.

وأشادت اللجنة باعتماد البلد الأفريقي قانون لجوء يمنح اللاجئين "حقوقا متساوية في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية كالمواطنين التشاديين".

واستدركت اللجنة الأممية معربة عن قلقها من أن مجموعات اللاجئين والنازحين تواجه عمليا "وصولا محدودا إلى الخدمات الأساسية وأشكالا متداخلة من التمييز".

ودعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة السلطات التشادية إلى معالجة هذه القضايا.

وتضمنت النتائج التي أعلنتها اللجنة الأممية الجوانب الإيجابية في تنفيذ عدد من الدول لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى الشواغل الرئيسية للجنة وتوصياتها.

وإلى جانب تشاد، تناول التقرير أفغانستان وبوتسوانا وفيجي وأيرلندا، بالإضافة إلى المكسيك وسان مارينو وجزر سليمان وتايلند وتوفالو.