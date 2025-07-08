قتيلان وثلاثة مصابين بهجوم مسيرة إسرائيلية على سيارة شمال لبنان

قُتل شخصان وأصيب 3 آخرون باستهداف مسيرة إسرائيلية -اليوم الثلاثاء- سيارة في العيرونية شمالي لبنان، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة طرابلس اللبنانية، في ضربة هي الأولى على شمال هذا البلد منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان له على منصة إكس- إنه استهدف شخصية "مؤثرة" في حماس من دون الكشف عن هوية المستهدف.

يأتي ذلك بعد يوم من اغتيال الجيش الإسرائيلي قائدا وعنصرا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارتين على قضاءي صور وبنت جبيل.

وقال -في بيان له- إنه هاجم منطقة دير كيفا جنوب لبنان، وقضى على علي عبد الحسن حيدر (قائد في قوة الرضوان)، كما نفذ هجوما في قرية بيت ليف جنوب لبنان وقضى على عنصر من حزب الله من دون ذكر اسمه أو منصبه.

وشنت إسرائيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عما لا يقل عن 234 قتيلا و534 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.